El nombre de Michael Jackson aparece en una historia que no tiene relación con su carrera, sino con una decisión que, según su propio hijo, llegó a considerar Pablo Escobar en 1988.

La versión fue contada por Sebastián Marroquín, quien aseguró que su padre quería llevar al cantante a Colombia para un evento privado, pero el plan incluía algo más.

El testimonio forma parte de la serie documental Dear Killer Nannies, donde reconstruye episodios de su infancia. Ahí explica cómo una idea que comenzó como un deseo personal terminó derivando en una estrategia que no se concretó.

El día que Michael Jackson casi termina secuestrado en manos de Escobar. IG juanpabloescobarhenao

De admiración a un plan para “secuestrar” a Michael Jackson

Según relata, todo comenzó con un pedido suyo. Cuando era niño, quería que Michael Jackson cantara en su fiesta de cumpleaños. En ese momento, el artista estaba en uno de los puntos más altos de su carrera, con giras internacionales y un impacto global.

Para hacerlo posible, Pablo Escobar habría considerado pagar hasta 3 millones de dólares por una presentación privada en Colombia. La cifra, para el contexto del narcotráfico en esos años, era viable.

El acercamiento, en apariencia, era una contratación como cualquier otra, pero la intención no terminaba ahí.

De acuerdo con Sebastián Marroquín, la idea era recuperar el dinero después del concierto. Para hacerlo, el plan contemplaba secuestrar a Michael Jackson una vez que llegara al país.

“La idea no era solo traerlo”, dice en el documental.

El relato coincide con otras versiones sobre la forma en que operaba Escobar, donde el dinero y el control estaban ligados a decisiones de este tipo.

Michael Jackson en México Instagram @dangerousworldtour

¿Por qué no se logró el plan?

El propio Marroquín explica que el plan no avanzó porque decidió cambiar su actitud frente al cantante. Cuando entendió lo que se estaba planteando, optó por dejar de admirar a Michael Jackson.

Según su versión, ese cambio fue suficiente para que su padre descartara la idea.

“Preferí dejar de admirarlo para protegerlo”, asegura.

Aunque esta historia ya había sido mencionada en otras ocasiones por Sebastián Marroquín, el estreno de nuevas producciones en 2026 la volvió a poner en circulación. En estos contenidos, el hijo de Pablo Escobar retoma momentos específicos de su infancia y las decisiones que se tomaban dentro de su entorno familiar.

La historia se suma a otros testimonios en los que describe cómo funcionaba ese entorno y cómo situaciones personales podían escalar rápidamente.

Con este tipo de relatos, el foco vuelve a ponerse en episodios que, según su versión, estuvieron cerca de suceder.