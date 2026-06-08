Omar Chaparro promocionaba "Inesperado" cuando una pelea callejera interrumpió el evento

Lo que comenzó como una actividad para promocionar el más reciente disco de Omar Chaparro, terminó convirtiéndose en una escena inesperada que llamó la atención de quienes se encontraban en la zona y de miles de usuarios en redes sociales. Mientras el actor y cantante realizaba un recorrido a bordo de un Turibús para presentar su álbum “Inesperado”, una riña se desarrolló a escasos metros del lugar.

Un momento imprevisto:

El incidente ocurrió en las inmediaciones de la Glorieta del Ángel de la Independencia, uno de los puntos más concurridos de la Ciudad de México. Mientras Omar convivía con sus seguidores y promocionaba su nueva producción musical, varias personas protagonizaron un altercado que rápidamente se volvió viral.

Foto: Captura de video

Videos difundidos en plataformas digitales muestran a un hombre corriendo por la zona mientras era perseguido por trabajadores de Servicios Urbanos de la capital. La situación generó sorpresa entre quienes disfrutaban de la voz de Omar y se desviara momentáneamente la atención a los hechos .

Foto: Captura de video

El enfrentamiento quedó grabado:

Las imágenes captadas por testigos muestran que el sujeto fue alcanzado por varios trabajadores, quienes intentaron detenerlo en medio del tránsito vehicular. Durante algunos instantes se registraron empujones y forcejeos antes de que el hombre lograra liberarse y correr.

Hasta ahora no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas que originaron el conflicto ni sobre la identidad de los involucrados.

Omar Chaparro reaccionó desde el Turibús

Al percatarse de lo que ocurría, Omar Chaparro interrumpió brevemente su presentación para lanzar un mensaje dirigido a las personas involucradas en la pelea.

“¡No se peleen muchachos!”, expresó el artista a través del micrófono, intentando calmar la situación mientras observaba los hechos.

Una vez que el altercado quedó atrás, el cantante continuó con la promoción de su disco.

El video se vuelve viral:

La combinación entre la presentación musical y el inesperado enfrentamiento llamó la atención de los internautas, quienes compartieron masivamente los videos en redes sociales. El momento generó comentarios por lo inusual de la escena, ya que la pelea ocurrió justo cuando el artista promocionaba un álbum cuyo título, "Inesperado", terminó coincidiendo de manera curiosa con lo sucedido.