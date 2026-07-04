Anne Hathaway confiesa a Tom Holland su gran error en el casting de Batman

La actriz estadounidense Anne Hathaway reveló un secreto guardado durante más de una década sobre su participación en la película The Dark Knight Rises. La ganadora del premio Óscar confesó al actor Tom Holland que asistió a su audición inicial pensando que interpretaría a la icónica villana Harley Quinn.

El director Christopher Nolan sorprendió a la intérprete en pleno proceso de selección para el cierre de su aclamada trilogía cinematográfica sobre Batman. La estrella de cine acudió a la cita de negocios vistiendo ropajes extravagantes y adoptando la personalidad errática característica de la peligrosa enemiga del hombre murciélago.

Anne Hathaway como Catwoman. Foto: Warner Bros. Pictures

El cineasta británico corrigió inmediatamente a la artista y le informó que el papel disponible correspondía realmente a Selina Kyle, personaje mundialmente conocido como Catwoman. Esta revelación desató una serie de momentos frenéticos para la actriz, quien modificó su actuación y su enfoque psicológico de manera fulminante frente al exigente equipo de producción.

La curiosa anécdota salió a la luz pública a través de una nueva declaración en formato de video donde ambas estrellas de Hollywood comparten diversas experiencias profesionales. El intérprete de Spider-Man escuchó atentamente el relato de su colega, mostrando una total incredulidad ante la enorme equivocación ocurrida dentro de los foros de grabación.

Un casting marcado por la confusión y el talento actoral

La protagonista originaria de Nueva York construyó previamente toda una propuesta actoral cimentada en la locura y el caos que definen históricamente a Harley Quinn. La intensa preparación incluyó una inmersión profunda para convencer a los productores de su capacidad interpretativa para encarnar con éxito a la famosa cómplice del Joker.

El repentino cambio de directriz exigió una respuesta inmediata y cien por ciento profesional por parte de la actriz frente a uno de los realizadores más prestigiosos del planeta. El drástico salto actoral pasó de la excentricidad absoluta a la seducción calculadora, demostrando el enorme talento histriónico que finalmente le aseguró el codiciado contrato.

Anne Hathaway interpretando a Selina Kyle. Foto: Warner Bros. Pictures

La propia artista calificó esta transición relámpago como un comportamiento propio de una auténtica psicópata, justificando la velocidad del agresivo ajuste mental requerido en la sala. El tremendo esfuerzo rindió frutos millonarios, logrando consolidar una de las versiones más aplaudidas de Gatúbela en el competitivo panorama moderno de las adaptaciones de cómics al formato live-action.

El legado imborrable de una trilogía histórica para los fanáticos

El debate sobre la mejor cinta de esta saga cinematográfica genera constantes discusiones acaloradas entre los fieles seguidores de DC Comics alrededor de todo el mundo. Las opiniones suelen privilegiar a la segunda entrega, empujando frecuentemente a un segundo plano la conclusión épica donde brilló la imponente presencia de la talentosa estadounidense.

Anne Hathaway fue la antiheroína de Batman. Foto: Warner Bros. Pictures

Las historias sobre los orígenes, como las abordadas en el inicio del vigilante de Ciudad Gótica, capturan tradicionalmente la atención masiva al seguir los cánones clásicos de los impresos. El retiro del multimillonario Bruce Wayne y su posterior viaje introspectivo de descubrimiento personal establecieron una vara altísima para las futuras producciones de la industria del entretenimiento.

La reciente charla compartida por las celebridades reavivó fuertemente el interés del público juvenil por los secretos ocultos detrás de las cámaras de esta franquicia multimillonaria. Miles de internautas reaccionaron de forma inmediata en diversas plataformas digitales, viralizando el rostro atónito del joven actor británico ante las sinceras palabras de su talentosa compañera de profesión.