Omar Chaparro abre su corazón y revela cómo enfrentó una fuerte depresión

El actor y conductor Omar Chaparro ha logrado consolidar una carrera importante en el mundo del entretenimiento en México. Con su carisma y talento, se ha convertido en uno de los actores más queridos por el público.

Sin embargo, como muchas personas, también ha enfrentado momentos difíciles en su vida personal.

Durante una entrevista exclusiva con la periodista Pati Chapoy, el actor habló abiertamente sobre un episodio de depresión que vivió hace algunos años y que lo llevó a replantear su vida y su carrera.

¿Qué le pasó a Omar Chaparro?

El protagonista de la película La Celda de los Milagros compartió que atravesó un momento complicado hace algunos años, el cual lo llevó a reflexionar profundamente sobre su vida.

Durante su conversación con la conductora del programa Ventaneando, Chaparro explicó que ese periodo fue clave para redefinir sus metas personales y profesionales.

“Tuve una depresión fuerte hace cinco años que replanteó mi vida y mi carrera. Dije: ¿qué quiero ser? Quiero cantar y actuar… y entonces empezaron a suceder cosas mágicas del universo”.

El actor explicó que ese momento lo llevó a reconectar con lo que realmente deseaba hacer en su vida.

Omar Chaparro confiesa que vivió una fuerte depresión Foto: Cuartoscuro.com

¿Cómo identificó Omar Chaparro que tenía depresión?

El actor explicó que comenzó a notar cambios en su estado de ánimo y en su manera de sentirse día a día, algo que lo alertó sobre lo que estaba ocurriendo.

Según relató, uno de los signos fue la dificultad para detener los pensamientos negativos y la falta de energía incluso para realizar actividades cotidianas.

“Cuando no puedes parar la cabeza, cuando te estás hablando muy fuerte, cuando te duele levantarte de la cama”.

También señaló que muchas personas pueden estar pasando por depresión sin darse cuenta, pues los síntomas no siempre se identifican fácilmente.

“Mucha gente está deprimida y no lo sabe… Sobre todo cuando vemos gente en la calle gritando. Esa gente no está enojada, está triste”.

Omar Chaparro confiesa que vivió una fuerte depresión Foto: Canva

¿Cómo superó Omar Chaparro la depresión?

El actor destacó que salir de la depresión también implica aceptar ayuda y estar dispuesto a recibir apoyo.

Según explicó, uno de los elementos que lo ayudó a atravesar esa etapa fue reconectar con la música, algo que se convirtió en una forma de canalizar sus emociones.

Omar Chaparro confiesa que vivió una fuerte depresión Foto: Cuartoscuro.com

Hoy, Omar Chaparro reconoce que esa experiencia fue parte de su proceso personal. El actor asegura que tuvo la fortuna de “perderse” por un momento, pero también de reencontrarse consigo mismo y con lo que realmente lo hace feliz.