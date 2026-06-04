Hospitalización del ‘Flaco’ Ibáñez genera preocupación: esto se sabe

El actor y comediante Manuel ‘Flaco’ Ibañez generó preocupación a sus fans luego de que fue hospitalizado de emergencia.

El actor de 79 años, recordado por su participación en producciones como 'Vecinos’, diagnosticado con un aneurisma en la aorta, por lo que de inmediato tuvo que ser llevado al hospital para que le realizaran una intervención quirúrgica.

Cabe destacar que un aneurisma de aorta es una de las enfermedades cardiovasculares más delicadas porque la aorta es la arteria principal del cuerpo. Cuando una parte de su pared se debilita, se forma una especie de "bolsa" o dilatación.

Si esa dilatación crece demasiado, pueden ocurrir dos complicaciones graves: ruptura o disección. Ambas situaciones son emergencias médicas que pueden ser mortales si no se atienden de inmediato.

¿Qué le pasó al ‘Flaco’ Ibáñez?

Manuel 'Flaco' Ibáñez, actor y comediante. Especial

Fue el mismo actor quien reveló, a través de sus redes sociales, que el padecimiento le fue detectado de manera inesperado cuando acudió a realizarse un estudio médico relacionado con el colon.

Fue un descubrimiento; me fui a hacer un estudio del colon. Me acaban de operar de un aneurisma, por el cigarro”, expresó Ibáñez.

Pese a la preocupación que generó su hospitalización, el famoso compartió que su recuperación avanza de manera favorable, aunque también reconoció lo complicado que resulta atravesar por una hospitalización.

Tuve miedo de someterme a la operación por los riesgos, pero el cirujano me explicó el procedimiento y me sentí en confianza”, expresó el actor.

En tanto, Ibáñez reflexionó sobre los daños del tabaquismo:

No fumen, chinga, bueno, yo no he dejado de fumar”.

Toda la explicación del actor fue debido a que, dijo, mucha gente le preguntó por qué se había alejado de las redes sociales.

¿Qué relación tiene un aneurisma en la aorta con el cigarro?

La relación entre el tabaquismo y los aneurismas de aorta está ampliamente documentada por la medicina. De hecho, fumar es considerado uno de los principales factores de riesgo para desarrollar un aneurisma aórtico, especialmente en personas mayores de 65 años.

Cada vez que una persona fuma, miles de sustancias químicas entran al torrente sanguíneo. Con el paso de los años, estas sustancias:

Dañan la pared interna de las arterias.

Favorecen la inflamación crónica de los vasos sanguíneos.

Debilitan las fibras de elastina y colágeno que dan resistencia a la aorta.

Aceleran la aterosclerosis (acumulación de placas de grasa en las arterias).

Elevan la presión arterial y aumentan el esfuerzo que debe soportar la aorta.

Como consecuencia, la pared de la arteria pierde fuerza y puede comenzar a dilatarse hasta formar un aneurisma.

Diversos estudios han encontrado que los fumadores tienen varias veces más probabilidades de desarrollar un aneurisma de aorta que quienes nunca han fumado.