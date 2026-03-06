Nuria Gil entre la ficción y el mundo real

Una de las cosas más satisfactorias que cualquier persona puede tener es verse convertida en el adulto que soñó desde la infancia. Justo eso es lo que hoy en día vive Nuria Gil, titular junto a Brisseida Moya y Marlene Stahl de Imagen Noticias 5:30.

Desde que era pequeña, Nuria tenía la inquietud de la expresión a través de las artes. Le llamaban la atención los reflectores de un estudio de televisión o de un escenario teatral; simplemente viendo a su mamá, la también conductora Nuria Vaquer, ella quería estar ahí. Poco a poco lo fue consiguiendo y, si bien el camino no ha sido sencillo, también ha sido muy divertido.

“Desde chavita siempre me gustó la televisión, el teatro, me inventaba en mi casa obras de teatro y les hacía una función a mis papás; tenía un baúl gigante con disfraces que me ponía, ya sabes, faldas, blusas… bajaba y les decía: ‘Bueno, ahí les va la obra de hoy’. Como que siempre fue algo que quise, que me gustó. También pues ver a mi mamá haciendo televisión, estando en noticias y en conducción de programas de revista, pues a mí me gustaba, me gustaba mucho verla en la tele; entonces, pues sí, para mí era como: ‘Eso quiero ser de grande’ y, afortunadamente, lo estamos cumpliendo”, compartió Nuria.

Su primera oportunidad profesional llegó cuando tenía 16 años y estudiaba la preparatoria en un colegio católico en Puebla. Supo que se estaban llevando a cabo las audiciones para una película y no dejó pasar la oportunidad de apuntarse… no sin antes pedirle permiso a sus padres, quienes, si bien no la desalentaron, sí la hicieron considerar lo que podría venir en el futuro.

“Le dije a mis papás que si la podía hacer, me dijeron: ‘Pues sí, pero ¿qué va a pasar? No puedes dejar la prepa, tienes que terminar la escuela. Después, terminando la prepa, haces lo que quieras con tu vida’. Y entonces dije: ‘Pues voy a hacer el casting, en una de esas igual ni me quedo’… y me quedé con el papel protagónico de la película que se filmó en México, se llamó El cobrador. Fue mi primera experiencia, mi primer acercamiento al cine, a la industria ya en un tema profesional.

“La verdad fue una súper experiencia, una película con escenas a lo mejor un poco complejas, había persecuciones, me acuerdo que tenía escenas en el ring; me pongo a pensar en eso y digo: ‘¡Wow!, fue hace casi 20 años, es una locura cómo pasa el tiempo’. Justo cuando me dijeron que me había quedado, les avisé a mis papás y me dijeron que estaba padrísimo, pero no podía faltar a la escuela porque la filmación sería por lo menos dos semanas.

“Me dijeron que lo arreglara en la escuela; afortunadamente yo era muy estudiosa y tenía muy buenas calificaciones, entonces fue muy fácil tener el apoyo de mis maestros. Me acuerdo que me dijeron: ‘Nuri, no te preocupes, hazlo, aquí te ponemos al corriente’. Fue muy bonito porque fue mi primer acercamiento y todo el mundo me apoyó”, recordó.

Poco a poco las oportunidades se fueron dando. Primero llegó a estudiar en el CEA de Televisa y entonces el espectro se amplió, pero eso significó dejar su ciudad natal, llegar a la CDMX con 18 años y comenzar a luchar por sus propios sueños en una industria sobredemandada.

“El hecho de no vivir en la Ciudad de México o de no haber crecido aquí es como el primer paso a vencer, la primera dificultad con la que yo me topé. Estuve toda la vida en Puebla y cuando decido dar este brinco, sí es un paso difícil; vienes de provincia y de repente adaptarte a esta ciudad no es tan fácil, tiene otro ritmo, es una ciudad gigante.

“Me gradué en el 2012, muchos de mis compañeros nos hemos topado en esta carrera en diferentes proyectos, ya sea obras de teatro, telenovelas o programas unitarios, y la verdad es que siempre es muy reconfortante seguirte encontrando a esa gente que empezó contigo.

“Sí considero que puede llegar a ser difícil, por supuesto, siempre tienes que estar ahí, vigente, haciendo castings; es una carrera que muchas veces no es tan satisfactoria como otras, porque recibes más no que sí, pero el sí que recibes es uno que te puede cambiar la vida”, reflexionó la también actriz que ha participado en Como dice el dicho.

En ese camino Nuria, quien sigue siendo una recién casada ya que contrajo nupcias a finales de 2025, ha logrado balancear su faceta profesional con esta nueva etapa personal.

“Todo ha fluido súper bien; mi esposo y yo vivimos juntos dos años antes de casarnos y él me conoció sabiendo que esto es mi pasión, que me encanta lo que hago: conducir, actuar, estar en la televisión. Creo que ha sido bastante fácil, siempre tuve su apoyo al igual que el de mi familia. Lo que hago es eso, siempre encontrar la forma de poder vernos, de pasar tiempo de calidad; no importa cuántas horas al día sean, sino que esos minutos sean de calidad.

“Siempre buscar el equilibrio en tu vida, entre lo personal y lo laboral, tiene que ser una prioridad. Sí, las desmañanadas están buenas y eso me implica dormirme más temprano; hay veces que no logro coincidir con los tiempos de mi esposo, pero siempre buscamos la manera y nos ha funcionado muy bien todo este tiempo”, concluyó.

El dato

Sobre la conductora

· Nuria Gil está en sus 30.

· Se casó el 30 de noviembre de 2025.

· Le encanta el tenis y las orquídeas.

· La mancuerna con Brisseida Moya y Marlene Stahl se consolida cada día.

· Imagen Noticias 5:30 ha cumplido tres semanas al aire.