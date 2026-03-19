¡Noche de tensión! Usher y Justin Bieber pelean tras los Premios Oscar 2026

Lo que debía ser una noche de celebración tras los premios más importantes del cine terminó envuelta en polémica. De acuerdo con información difundida por TMZ, Usher y Justin Bieber protagonizaron un fuerte altercado en una exclusiva fiesta celebrada en Los Ángeles.

El evento, organizado por Beyoncé y Jay-Z, reunió a una lista de invitados de alto perfil, lo que convirtió el incidente en un tema de conversación inmediato dentro de la industria.

¿Hubo golpes o solo discusión?

Las versiones sobre lo ocurrido no son del todo claras. Algunas fuentes aseguran que la discusión escaló hasta convertirse en una pelea física, mientras que personas cercanas a Bieber niegan cualquier contacto físico, aunque reconocen que el intercambio fue intenso.

Según estos testimonios, Usher se habría acercado a Justin con una actitud confrontativa, lo que desencadenó un acalorado cruce de palabras entre ambos.

Justin Bieber TMZ

Hasta el momento, el equipo de Usher no ha emitido una postura oficial, lo que ha dejado el terreno abierto a especulaciones.

Testigos de alto perfil

El altercado no ocurrió en un entorno cualquiera. Entre los asistentes a la fiesta se encontraban figuras como Taylor Swift, Travis Kelce, Michael B. Jordan, Timothée Chalamet y Kylie Jenner, entre muchos otros.

También estaba presente Hailey Bieber, esposa del cantante canadiense, lo que añadió un componente aún más delicado al momento.

Taylor Swift Europa Press

Una relación marcada por altibajos

La tensión entre Usher y Justin Bieber no es nueva. Durante años, Usher fue mentor clave en el ascenso de Bieber, guiándolo en sus primeros pasos dentro de la industria musical.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación se ha ido enfriando, dando paso a diferencias personales y profesionales que ahora parecen haber alcanzado un punto crítico.

Usher

El desplante del Super Bowl

Uno de los momentos que habría marcado la ruptura ocurrió en 2024, cuando Usher invitó a Bieber a participar en su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. El canadiense rechazó la invitación, argumentando que no se sentía preparado.

Aunque públicamente ambos mostraron apoyo mutuo, versiones cercanas aseguran que Usher se sintió profundamente decepcionado por la negativa, considerando la magnitud del evento.

El pasado que persigue

Otro factor que podría haber influido en la tensión es el contexto en el que Bieber creció dentro de la industria. Las recientes polémicas en torno a Sean "Diddy" Combs han reavivado cuestionamientos sobre los entornos en los que el cantante se desarrolló desde muy joven.

Algunas versiones sugieren que Justin Bieber ha intentado distanciarse de figuras vinculadas a esa etapa, incluido Usher, lo que habría generado fricciones entre ambos.

¿Un conflicto por dinero?

A esto se suman rumores sobre posibles desacuerdos financieros. Cuando Bieber vendió su catálogo musical por una cifra millonaria, se especuló que Usher —quien tuvo participación en sus inicios— no habría sido incluido en las negociaciones, lo que pudo haber generado resentimientos.

AAAT*