Christopher Lloyd admite que consumió cocaína durante años y estuvo cerca de morir

Christopher Lloyd es uno de los actores más recordados de Hollywood gracias a su papel como el doctor Emmett Brown en la saga Volver al Futuro. Aunque su carrera ha estado llena de éxitos, también atravesó momentos difíciles en su vida personal, algunos de los cuales decidió compartir por primera vez con sus seguidores.

A sus 88 años, el intérprete decidió hablar abiertamente sobre una etapa de su pasado que estuvo marcada por los excesos y las decisiones que pusieron en riesgo su bienestar. Incluso, recordó una situación que terminó en el hospital y que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

Estas confesiones forman parte de In My Own Time: A Memoir, su libro autobiográfico que salió a la venta este 27 de octubre. En sus páginas, el actor no solo recuerda algunos de sus personajes más importantes, sino que también cuenta cómo enfrentó sus problemas personales y qué hizo para cambiar su vida.

Christopher Lloyd confiesa que fue adicto a la cocaína y el alcohol

Durante varios años, Christopher Lloyd tuvo problemas con el consumo de cocaína y alcohol, una situación que comenzó en la década de los 70 y que poco a poco se convirtió en una adicción.

De acuerdo con lo que relata en sus memorias, todo comenzó una noche en Los Ángeles, cuando se encontraba cerca de un club de comedia y acababa de conocer a una mujer.

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En aquella ocasión, el actor salió del automóvil en el que estaba y probó la cocaína. Lo que parecía ser una experiencia de una sola noche terminó convirtiéndose en un problema que lo acompañaría durante años.

“Eso fue todo lo que necesité. Me enganché casi de inmediato. Me encantó, y ahí fue donde comenzó mi abuso”, remarcó.

Con el paso del tiempo, el consumo de drogas se volvió cada vez más frecuente. Sin embargo, Lloyd explicó que en ese entonces no se detenía a pensar en los efectos que podía tener en su vida.

Christopher Lloyd

“No me preguntaba qué significaba ni qué efecto tenía en mí. Simplemente sabía que me gustaba, y al poco tiempo me atrapó”, se sinceró.

Pese a que su adicción avanzaba, el actor aseguró que siempre procuró mantener sus problemas personales alejados de su trabajo. Según contó, nunca se presentó bajo los efectos de las drogas o el alcohol frente a una cámara o sobre un escenario.

Christopher Lloyd estuvo cerca de morir tras un accidente mientras estaba drogado

Las consecuencias de sus adicciones no se limitaron al consumo de sustancias. En su autobiografía, el actor también recordó uno de los episodios más graves que vivió y que terminó poniendo en peligro su vida.

Eduardo Jimenez Fernandez

Todo ocurrió en 1983, cuando la serie Taxi, en la que participaba, había llegado a su fin después de cinco temporadas.

Durante esa época, Lloyd tuvo una discusión con su entonces novia mientras se encontraba bajo los efectos de la cocaína y el alcohol. Después del enfrentamiento, decidió pasar la noche en casa de uno de sus sobrinos.

Sin embargo, cuando regresó a su domicilio, descubrió que su pareja lo había dejado afuera y no podía entrar a la vivienda.

Ante la situación, comenzó a golpear las ventanas de manera insistente, hasta que terminó sufriendo heridas de gravedad que le provocaron una importante pérdida de sangre.

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“Lo siguiente que recuerdo es que estaba tirado en el suelo de mi cocina, desangrándome, y los paramédicos me estaban atendiendo. Más tarde supe que había perdido tanta sangre que tuvieron que transfundirme plasma”.

La gravedad de sus lesiones hizo necesaria una intervención quirúrgica. Además, tuvo que pasar por un proceso de fisioterapia para recuperar el movimiento de sus manos.

¿Cómo logró Christopher Lloyd superar sus adicciones?

Aunque sus problemas con las sustancias comenzaron desde la década de los 70, tuvieron que pasar varios años para que Christopher Lloyd buscara ayuda profesional.

Fue hasta 1993 cuando decidió ingresar a un centro de rehabilitación, donde permaneció durante cinco semanas para comenzar un tratamiento contra sus adicciones.

El proceso no fue sencillo, pues el actor reconoció que volvió a consumir sustancias después de recibir atención. Sin embargo, con el tiempo consiguió mantenerse alejado de ellas.

“Tuve algunas recaídas después de eso. Algunos años más tarde, un 1 de abril, logré la sobriedad, que resultó ser la última vez”, comentó.

Aunque no precisó el año exacto en el que dejó definitivamente las drogas y el alcohol, el intérprete explicó que aquel 1 de abril marcó el inicio de una nueva etapa en su vida.