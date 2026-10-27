Alexa Hoffman responde a Héctor Parra: “No necesito que me perdone una persona que abusó de mí”

Alexa Hoffman reaccionó a las declaraciones que Héctor Parra hizo hace unos días desde prisión, en donde dijo que la había perdonado.

Durante una entrevista telefónica con Ventaneando, Héctor Parra reflexionó sobre el vínculo con su hija Alexa, quien lo denunció por presuntos abusos durante su infancia y por lo cual fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión.

El actor, actualmente encarcelado, explicó que sus sentimientos hacia su hija no han desaparecido y la mantiene presente en sus pensamientos.

A Alexa yo la tengo perdonada desde el día 1. Es mi hija, la amo, la tengo en el corazón, siempre la tendré así.”, enfatizó al reconocer que sus acusaciones le provocaron dolor.

Alexa Hoffman le responde a su papá Héctor Parra

Alexa Hoffman responde a Héctor Parra. @alexaa.hoffman

Tras los dichos de Parra desde prisión, Alexa Hoffamn no se quedó callada y, a través de un audio difundido en una exclusiva de El Canal de Ponchote, habló sobre lo que sintió al enterarse de las declaraciones de su padre en un medio de comunicación.

La joven aseguró que no le sorprende que el tema vuelva a ser utilizado.

Me impresiona lo que hicieron, pero ya en este nivel ya me impresionaría más que no lo hicieran”, expresó.

En tanto, cuestionó la declaración de Parra sobre que la había perdonado por lo que dijo:

Que diga que me perdona una persona que abusó de su hija y que ya fue juzgado y sentenciado por eso, que me perdona por qué, por haber denunciado lo que me hizo, lo que me afectó, lo que me dañó…”, manifestó.

Asimismo, Hoffman consideró que su papá continúa encontrando espacios para hablar sobre ella, pese a encontrarse privado de la libertad:

Me sigue violentando a través de medios de comunicación que le siguen dando voz y aparte, estando aún recluido... siga buscando la forma de dañarme y de violentarme”, afirmó.

¿Emprenderá acciones legales por la entrevista?

Por la entrevista concedida desde la cárcel, Alexa cuestionó que eso pueda justificarse bajo el argumento de que es libertad de expresión.

Que la gente diga que es libertad de expresión de las personas, no es libertad de expresión, es violencia”, sostuvo.

En esta línea, explicó que inicialmente no quería ver la entrevista porque es un tema que le ha afectado durante años, pero decidió revisar las partes en las que Parra habló de ella porque considera necesario conocer lo que está diciendo para poder responder:

Ya no me puedo quedar con los brazos cruzados”.

Por lo anterior, dijo que su equipo jurídico ya está tomando cartas en el asunto para exigir lo que considera sus derechos como víctima.

Mi equipo jurídico, mis abogados ya están haciendo algo al respecto para poder exigir tal cual mis derechos como víctima”, aseveró.

Además, insistió en que es víctima porque así se encuentra reconocida dentro del proceso judicial que enfrenta su padre:

No porque yo lo diga, no porque yo lo quiera decir o yo me quiera hacer la víctima como tal. No me gusta decirme así, pero ante las leyes hay una víctima y un victimario”, expresó.

Con ello, dejó en claro que no está de acuerdo con lo que su padre dijo y que esto podría trasladarse de nuevo al terreno legal.

¿De qué delitos está acusado el actor?

Alexa Hoffman responde a Héctor Parra. @hectorparrag

Alexa Hoffman denunció a su papá, Héctor Parra, por presuntos abusos durante su infancia. El proceso judicial terminó con una condena por dos delitos:

Corrupción de menores agravada : relacionada con los hechos denunciados por su hija cuando era menor de edad.

: relacionada con los hechos denunciados por su hija cuando era menor de edad. Abuso sexual contra una persona menor de edad: delito por el que inicialmente había sido absuelto, pero cuya resolución cambió tras una apelación en 2024.

Actualmente, su condena es de 12 años y 6 meses de prisión. La sentencia quedó establecida en enero de 2025, cuando se redujo la pena anterior de 13 años y 10 meses.

Además, la resolución estableció:

Una multa de 78,885 pesos mexicanos.

Un pago de 109,200 pesos por reparación del daño a la víctima.

Héctor Parra continúa recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Ciudad de México. Su defensa ha promovido recursos legales para intentar modificar o revertir la sentencia, pero hasta la fecha sigue cumpliendo su condena.

Parra fue detenido el 15 de junio de 2021, por lo que ya lleva más de cinco años privado de la libertad. Si la sentencia se mantiene sin cambios, el cálculo aproximado apunta a finales de 2033, aunque la fecha efectiva de liberación puede variar según las resoluciones judiciales y las reglas aplicables.

Cabe destacar que el actor mantiene su postura de que es inocente y su defensa continúa buscando modificar la resolución judicial.