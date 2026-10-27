¿Qué secretos esconde Wildwood? La película de fantasía que llegará a los cines

Wildwood: El bosque salvaje es una de las películas de animación que ha comenzado a llamar la atención de los espectadores antes de su llegada a los cines de México. La nueva producción de LAIKA, el estudio detrás de Coraline y ParaNorman, ha generado expectativas gracias a las primeras críticas positivas.

Pero ¿de qué trata esta aventura fantástica, cuándo se estrena y dónde podrás verla? Aquí te contamos los detalles de la película que promete llevar al público a un bosque lleno de criaturas sorprendentes, peligros y magia.

¿De qué trata Wildwood: El bosque salvaje, la nueva película de LAIKA?

La historia sigue a Prue McKeel, una valiente adolescente de 12 años cuya vida cambia de un momento a otro cuando su hermano pequeño, Mac McKeel, conocido como Macky, es secuestrado por una parvada de cuervos.

Decidida a encontrarlo, Prue se embarca en una peligrosa misión junto a Curtis Mehlberg, un compañero de escuela que la acompaña en esta inesperada aventura. Juntos se adentran en un bosque encantado situado a las afueras de Portland, Oregón, un lugar misterioso que los llevará mucho más allá de lo que imaginaban.

En su recorrido, ambos tendrán que enfrentarse a criaturas extraordinarias y descubrir los secretos de un mundo desconocido mientras intentan rescatar a Macky y devolverlo a casa con su familia.

¿Cuándo se estrena Wildwood de LAIKA en México?

La película basada en el libro Las crónicas de Wildwood (Wildwood), escrito por Colin Meloy, está dirigida por Travis Knight y producida por LAIKA Studios, el estudio de animación responsable de títulos como Coraline, ParaNorman, Los Boxtrolls y Mr. Link: El origen perdido.

Wildwood: El bosque salvaje llegará a los cines de México el jueves 29 de octubre de 2026, bajo la distribución de Imagem Films MX.

Uno de los atractivos de esta producción es su apuesta por el stop-motion, una técnica de animación que consiste en fotografiar objetos físicos cuadro por cuadro para crear la ilusión de movimiento. Se trata de un formato que ha permitido a LAIKA construir mundos fantásticos llenos de detalles y personajes memorables.

¿Dónde ver Wildwood y qué clasificación tiene la película?

Tiene clasificación B, dirigida a adolescentes de 12 años en adelante. Además, ha llamado la atención por su recepción inicial entre los especialistas en cine.

En Rotten Tomatoes, la película alcanzó una calificación del 100% de aprobación de la crítica en sus primeras reseñas, una cifra que puede cambiar conforme se incorporen nuevas opiniones. Este resultado ha aumentado la expectativa alrededor de la producción antes de su estreno comercial.

La cinta llegará a las salas de cine comerciales de México. Entre las opciones para verla se encuentran Cinépolis, Cinemex y otros complejos que la incluyan en su cartelera. También está prevista su llegada a la Cineteca Nacional el 30 de octubre de 2026, de acuerdo con la información de distribución disponible.

La premisa de Wildwood también ha despertado comparaciones con Dentro del laberinto (Labyrinth), la película de fantasía de 1986 protagonizada por David Bowie y Jennifer Connelly.

Ambas historias comparten el atractivo de transportar al espectador a mundos fantásticos en los que sus protagonistas deben enfrentarse a situaciones extraordinarias. Sin embargo, cada una construye su propia aventura.

Con su combinación de fantasía, aventura y animación artesanal, la nueva película de LAIKA busca conquistar a quienes disfrutan las historias que mezclan lo extraordinario con los desafíos de crecer. Ahora, la expectativa está puesta en su llegada a los cines mexicanos.