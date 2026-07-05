Famosos muestran su apoyo a la Selección Mexicana en medio de la euforia

Desde horas antes del inicio del encuentro entre la Selección Mexicana e Inglaterra, el ambiente ya se encontraba cargado de emoción no solo en el estadio, sino también en redes sociales, donde distintas personalidades del espectáculo y el entretenimiento expresaron su respaldo al Tricolor.

Desde mensajes motivacionales hasta contenidos creados con inteligencia artificial, actores, cantantes e influencers convirtieron la antesala del partido en una auténtica muestra de apoyo digital rumbo a la Copa Mundial 2026.

Maribel Guardia impulsa el ánimo con un video de IA

La actriz y cantante Maribel Guardia sorprendió a sus seguidores al compartir un video generado con inteligencia artificial donde aparece vistiendo el uniforme de la Selección Mexicana.

Acompañó la publicación con un mensaje optimista: “Estamos listos para hacer historia hoy. ¡Vamos México!”.

Peso Pluma apuesta fuerte por México

El cantante de corridos tumbados Peso Pluma mostró su confianza total en la Selección Mexicana al compartir imágenes portando la camiseta nacional.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el intérprete reveló haber apostado 50 mil dólares a favor del triunfo del equipo dirigido por Javier Aguirre, generando conversación entre sus seguidores.

Foto: IG Peso Pluma

Alejandro Fernández envía mensaje de aliento

El cantante Alejandro Fernández también se unió al apoyo al Tricolor a través de sus redes sociales, donde dedicó unas palabras de motivación al plantel mexicano.

Vamos, muchachos. Hasta el límite, con garra, honor y pasión”, expresó el integrante de la Dinastía Fernández.

Alejandro Speitzer vive el partido desde el estadio

El actor Alejandro Speitzer compartió con sus seguidores un video desde el Coloso de Santa Úrsula, donde se mostró emocionado por presenciar el encuentro en vivo.

Jaime Camil y Sebastián Rulli presentes en el estadio

Durante la transmisión del partido también fueron captados distintos famosos en las gradas del Estadio Ciudad de México, entre ellos Jaime Camil, quien fue visto conversando con Sebastián Rulli.

El propio Rulli compartió una historia en Instagram con el mensaje: “¡Vamos, México!”, sumándose al ambiente de apoyo.

El elenco de “La Oficina” vive la experiencia mundialista

Parte del elenco de la serie La Oficina, conformado por Fernando Bonilla, Fabrizio Santini, Elena del Río y Edgar Villa, asistió al encuentro para disfrutar del ambiente futbolero desde el estadio.

Foto: IG

Creadores de contenido también dijeron presente

Desde el mundo digital, los influencers Ricardo Pérez y Slobotzky, del proyecto La Cotorrisa, compartieron fotos y videos desde las gradas, mientras que Juanpa Zurita documentó su llegada y experiencia en el estadio a través de sus redes sociales.

Zuria Vega y Eduin Caz se suman al ambiente tricolor

La actriz Zuria Vega también mostró su asistencia al partido acompañada de su familia, compartiendo parte de la experiencia con sus seguidores.

Por su parte, el cantante Eduin Caz publicó una imagen junto a su esposa en la que escribió: “Hoy ganamos”, sumándose al ambiente de confianza previo al encuentro.

Marco Antonio comparte mensaje de fe

Con una imagen de la Virgen de Guadalupe, el cantante Marco Antonio compartió un mensaje de fe y apoyo previo al encuentro de la Selección Mexicana, generando reacciones entre sus seguidores en redes sociales.

A través de su publicación, el artista escribió: “¿Y si sí? Hoy más que de costumbre te encargamos Virgencita, en especial a @miseleccionmx”, dejando ver su respaldo espiritual al conjunto nacional en un momento clave del partido.