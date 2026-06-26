"No cabe duda que la lastimé": Nijiro Murakami de 'Alice in Borderland', admite brutal agresión

Nijiro Murakami, uno de los actores japoneses más populares de los últimos años gracias a su participación en Alice in Borderland, se encuentra en el centro de una fuerte polémica luego de que admitiera haber agredido físicamente a su expareja.

El caso salió a la luz a través de medios japoneses y rápidamente generó reacciones entre los seguidores del actor, especialmente porque él mismo reconoció su responsabilidad durante un interrogatorio con las autoridades.

Su declaración fue contundente:

No cabe duda de que la lastimé.

Tras esa confesión, la investigación avanzó y el expediente fue enviado a la Fiscalía de Tokio, que ahora deberá decidir si presenta cargos formales en su contra.

¿Qué ocurrió con la expareja de Nijiro Murakami?

Los hechos denunciados habrían ocurrido durante 2024 en una vivienda ubicada en el distrito de Shibuya, en Tokio.

De acuerdo con la denuncia presentada por la víctima, Murakami la habría agredido en cuatro ocasiones durante el mismo episodio.

Los reportes señalan que el actor la sujetó del cabello, la lanzó contra una ventana y también la golpeó en el rostro.

Como consecuencia de esas agresiones, la mujer sufrió lesiones cuya recuperación tomó más de un mes.

La identidad de la víctima no ha sido revelada por las autoridades.

Nijiro Murakami

Fue a principios de este año cuando decidió acudir a la Policía Metropolitana de Tokio para presentar una denuncia formal por los hechos.

Posteriormente, Murakami compareció de manera voluntaria ante los investigadores y aceptó haber causado las lesiones.

La Fiscalía decidirá si presenta cargos

La confesión del actor marcó un punto clave dentro del proceso.

Después de escuchar su declaración, la Policía remitió el caso a la Fiscalía de Tokio, instancia que ahora analiza las pruebas y determinará si procede una acusación formal.

Hasta ahora, Nijiro Murakami no ha emitido declaraciones públicas adicionales sobre el caso y su agencia de representación tampoco ha informado cuál será su postura frente a la investigación.

Mientras tanto, el proceso legal continúa en curso.

Nijiro Murakami

¿Quién es Nijiro Murakami?

Con 29 años, Nijiro Murakami se convirtió en una de las caras más reconocidas del cine y la televisión japonesa.

Es hijo del actor Jun Murakami y de la cantante UA, por lo que desde muy joven estuvo ligado al mundo artístico.

Su debut llegó en 2014 con la película El chico, la chica y el mar, producción que le abrió las puertas de la industria y llamó la atención de la crítica.

Sin embargo, el reconocimiento internacional llegó años después gracias a su interpretación de Chishiya Shuntaro en Alice in Borderland, serie de Netflix basada en el popular manga de Haro Aso.

El personaje se convirtió en uno de los favoritos de la historia por su inteligencia, personalidad reservada y estrategia para sobrevivir dentro del peligroso juego que plantea la serie.

Además de ese proyecto, Murakami también participó en producciones como El milagro de la tienda de comestibles Namiya, consolidando una carrera que parecía ir en ascenso.

El escándalo llega cuando retomaba su carrera

La investigación se conoce en un momento especialmente delicado para el actor.

En 2023 decidió hacer una pausa en su carrera después de hablar públicamente sobre problemas relacionados con su salud física y mental.

Durante ese periodo abandonó algunos proyectos profesionales, entre ellos la obra Evangelion Beyond, además de reducir considerablemente sus apariciones públicas.

Su participación en la tercera temporada de Alice in Borderland quedó limitada a un breve cameo, mientras continuaba alejado de los reflectores.

Poco a poco comenzaba a retomar su actividad profesional. Incluso tiene programado aparecer en el drama Strange: Historias extrañas que no permiten ni siquiera a Junji Ito dormir, cuyo estreno está previsto para el próximo 3 de julio.

Nijiro Murakami

Sin embargo, la investigación por agresión ha cambiado por completo el panorama.

Ahora, el futuro profesional de Nijiro Murakami dependerá no solo de la decisión que tome la Fiscalía de Tokio, sino también del impacto que este caso pueda tener en su carrera y en la percepción del público que lo convirtió en una de las figuras más populares de Alice in Borderland.