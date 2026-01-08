Niños rechazan juguetes regalados por Jailyne Ojeda y el video se vuelve viral

Las acciones solidarias realizadas por influencers suelen generar reacciones positivas en redes sociales, especialmente cuando están dirigidas a niños y comunidades con recursos limitados. Sin embargo, no siempre el resultado es el esperado. Un ejemplo reciente es el de la influencer Jailyne Ojeda, quien decidió organizar una entrega de juguetes, pero terminó enfrentándose a una situación que la dejó completamente sorprendida.

Con la intención de compartir parte de sus ingresos y llevar un momento de alegría a una comunidad con condiciones económicas complicadas, Jailyne planeó convivir con familias y regalar juguetes a los más pequeños. No obstante, durante la actividad notó que varios niños rechazaban los obsequios, algo que no imaginó que ocurriría y que rápidamente llamó la atención de los usuarios en redes sociales.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido compartió un video en el que documenta su visita a la zona. En las imágenes se le observa intentando entregar juguetes, mientras algunos menores responden negativamente, provocando confusión en la influencer. Jailyne explicó que su objetivo era convivir, tomarse fotografías y generar un ambiente positivo, pero se encontró con una reacción completamente distinta a la esperada.

“Fui a regalar juguetes, a convivir y a tomarme fotos con la gente, pero no sabía que a los niños no les gustaban los juguetes. Me confundí mucho cuando empezaron a decir que no. Si de por sí tengo cara de mala onda, imagínense ahora que me rechazaran todo”, expresó la influencer durante la grabación.

En el mismo video, Jailyne reflexionó sobre lo sucedido y comparó la experiencia con lo que, desde su punto de vista, habría pasado en México, sugiriendo que los niños habrían recibido los regalos con mayor entusiasmo.

“Algo me dice que si hubiera regalado los juguetes allá, en México, los niños los habrían aceptado con gusto y se habrían emocionado mucho”, comentó, generando opiniones encontradas entre los internautas.

A pesar del momento incómodo, la influencer aclaró que no todos los niños reaccionaron igual, ya que varios sí aceptaron los juguetes con alegría y agradecimiento. El video rápidamente se volvió viral, abriendo un debate sobre las diferencias culturales, las expectativas de los menores y la manera en que se perciben los actos de generosidad.

Jailyne Ojeda es una influencer, modelo y empresaria mexicano-estadounidense con una fuerte presencia en Instagram, donde comparte contenido de moda, fitness y estilo de vida. Además, cuenta con una marca de ropa deportiva y trajes de baño, y ha participado en producciones musicales como el video de “Ella Baila Sola” de Peso Pluma.

El episodio dejó opiniones divididas, pero también puso sobre la mesa una conversación sobre la intención detrás de las acciones solidarias y cómo estas pueden interpretarse de distintas maneras según el contexto social y cultural.