Air Supply anuncia gira por México para celebrar 50 años de carrera

Air Supply está de vuelta en México y la noticia emocionó a más de una generación. El legendario dúo de soft rock ofreció este lunes una conferencia de prensa en el hotel Camino Real para anunciar su regreso como parte de su gira “50th Anniversary Celebration”, con la que celebra cinco décadas de trayectoria musical y una historia llena de baladas que han marcado corazones en todo el mundo.

Integrado por el cantante australiano Russell Hitchcock y el cantautor y guitarrista inglés Graham Russell, el grupo confirmó presentaciones en algunos de los recintos más importantes del país: el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México; la Arena Monterrey; el Auditorio Telmex, y una fecha en el estado de Chihuahua. El tour promete noches cargadas de nostalgia, emoción y clásicos que siguen sonando tan vigentes como cuando se lanzaron. Una conexión especial con el público mexicano

Durante el encuentro con medios, ambos músicos hablaron del lazo especial que mantienen con el público mexicano. Aseguraron que México ha sido uno de los países más fieles a lo largo de su carrera y recordaron que cada visita se convierte en una experiencia inolvidable gracias a la energía y entrega de sus fans.

Russell Hitchcock y Graham Russell, integrantes de Air Supply, durante la conferencia de prensa en el Hotel Camino Real de la Ciudad de México para anunciar su gira “50th Anniversary Celebration” con fechas en el Auditorio Nacional, Arena Monterrey y Auditorio Telmex. Cuartoscuro / Graciela López Herrera

Esa conexión, dijeron, ha sido clave para mantenerse activos durante 50 años en la industria, consolidando un vínculo que trasciende generaciones. Cinco décadas de historia y baladas inolvidables

La gira conmemorativa recorre los momentos clave de su historia desde su formación, en 1975, cuando se conocieron en el musical Jesus Christ Superstar, en Australia. A partir de ahí construyeron una carrera sólida con temas que se convirtieron en himnos del rock romántico y dominaron las listas internacionales durante los años 80.

Canciones como “All Out of Love”, “Making Love Out of Nothing at All” y “Lost in Love” siguen acumulando millones de reproducciones y forman parte del soundtrack emocional de varias generaciones. Récords, reconocimientos y legado internacional

Air Supply ha vendido más de 100 millones de discos en el mundo y colocó ocho sencillos en el Top 5 del Billboard Hot 100 en Estados Unidos; entre 1980 y 1981 logró cinco canciones consecutivas dentro de ese rango, un récord para un grupo en esa época.

“Making Love Out of Nothing at All”, uno de sus mayores éxitos, fue escrita por Jim Steinman y alcanzó el puesto 2 en Billboard en 1983.

El dúo fue incorporado al Salón de la Fama de la ARIA (Australia) en 2013 y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2023, en reconocimiento a su trayectoria internacional.

La “50th Anniversary Celebration” será un viaje directo a esos recuerdos, con una producción pensada para revivir la esencia que los colocó como referentes del soft rock a nivel mundial. A medio siglo de su debut, Air Supply demuestra que su música mantiene fuerza, vigencia y un vínculo profundo con México, uno de los países donde su legado está más presente que nunca.

