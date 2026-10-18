Los Bukis regresan a la pantalla con '¿Cómo fui a enamorarme de ti?', cinta reestrenada en el FICM

MORELIA.— Hay canciones que sobreviven a las épocas y encuentran nuevas generaciones dispuestas a cantarlas. Para Marco Antonio Solís, esa permanencia explica que Los Bukis sigan presentes en el público, incluso cuando el grupo transita por una gira que se anuncia como despedida en pleno 2026.

Ahora, esa historia también vuelve a la pantalla grande con la exhibición de la película que protagonizaron hace 36 años, presentada nuevamente en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia: ¿Cómo fui a enamorarme de ti?

La proyección representa una oportunidad para que quienes no conocieron el filme en su estreno lo descubran en una sala, lejos de la experiencia de verlo en televisión. Solís agradeció a Cinépolis y a la familia Ramírez por hacer posible que la producción regresara a la pantalla, esta vez ante el público del encuentro cinematográfico michoacano.

Yo creo que el éxito se debe a la autenticidad de la música, los arreglos, al gusto y al talento de cada uno de los músicos. Fíjate cuántos años después y sigue escuchándose en la juventud, en los corazones. La juventud es lo más importante en el público hoy en día y nos siguen aceptando mucho”, afirmó el cantante al hablar de la vigencia de la agrupación.

Aunque Los Bukis mantienen una gira de despedida, Solís evitó plantear el cierre como una separación definitiva.

“Pues no hay adioses, estamos siempre ahí presentes. Hay de pronto cosas que hacer, yo tengo una carrera y tampoco se puede cumplir con todo, pero hacemos lo que aparece en el camino”, expresó.

Sobre si el 19 de diciembre marcará el punto final de esta etapa, respondió que sí, aunque dejó espacio a lo que pueda suceder después: “Dios sabe qué puede pasar”.

La Secretaría de Turismo del estado de Michoacán les regaló una calaverita parecida a ellos. Elizabeth Velázquez

El cantante también recordó el cariño que conserva por Alfonso Cuarón, con quien se reencontró recientemente. Después de mucho tiempo sin verse, describió el encuentro como “maravilloso” y “mágico”, y manifestó su deseo de que en algún momento puedan coincidir en un nuevo proyecto con otros integrantes de la familia cinematográfica. Cuarón puso en Y tu mamá también el tema Si no te hubieras ido de Marco Antonio y mantienen vinculo por ello.

Por su parte, el director de ¿Cómo fui a enamorarme de ti?, Sergio Olhovich, quien arribó entusiasmado, apoyado por el resto de Los Bukis en su silla de ruedas, defendió la permanencia del filme por su vínculo con el público.

Es una película del pueblo. Los Bukis es un grupo fuera de serie, porque han sabido conectar con el pueblo. Y las creaciones de Marco Antonio son maravillosas”, sostuvo.

Marco Antonio Solis en Morelia Elizabeth Velázquez

El cineasta también señaló que uno de los problemas del cine mexicano es la falta de espacios adecuados para que las películas lleguen a sus espectadores. Por eso, volver a exhibir esta producción cobra relevancia: no sólo recupera una obra de hace más de tres décadas, sino que permite que nuevas audiencias se acerquen a una parte de la historia musical popular mexicana.

A 36 años de su realización, el reencuentro de Los Bukis con la pantalla deja ver que su legado no depende únicamente de los escenarios. También permanece en las historias que el cine conserva y que, con nuevas proyecciones, encuentran otra oportunidad para ser vistas, y ademas de todos los temas de Marco Antonio que siguen sonando en pantalla y peliculas que hicieron época.