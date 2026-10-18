El jardín que soñamos: El documental que expone el impacto de la tala ilegal y la migración

MORELIA.— La tala ilegal en México afectan a 70% de bosques en el país. Desde los grandes hasta los más pequeños árboles de estos ecosistemas son aprovechados por el crimen organizado. En el Festival Internacional de Cine de Morelia esta problemática es un tema recurrente, ya que ha afectado particularmente al estado de Michoacán, tanto en materia ecológica, como humanitaria.

En la edición 2023, La Reserva, enfocada en la tala ilegal dentro de la Biosfera el Triunfo de Chiapas, fue la ganadora del festival a Mejor Película, y este año vuelve a ser un tema central gracias al cineasta Joaquín del Paso, quien presentó la película El jardín que soñamos, que, a diferencia de La Reserva, muestra ahora este problema de forma explícita, filmando la tala directamente.

“Quería que la naturaleza fuera la protagonista de la película. En ese sentido, era importantísimo que las escenas de tala fueran explícitas, que se viera exactamente cómo la madera llega a nuestras casas, cómo se fabrican nuestros muebles y cuál es el proceso para llegar a ese punto. Es brutal. La primera vez que vi cómo derribaban un árbol durante la investigación, sentí que algo se rompía dentro de mí. Es una sensación muy fuerte y ése era el sentimiento que quería transmitir en la película”, confesó Joaquín a Excélsior.

Pero Joaquín no filmó directamente a los grupos del crimen organizado realizando esta práctica, fue gracias a las comunidades que ellos pudieron acceder a escenas explícitas.

Obviamente, no fue fácil. Tuvimos que utilizar muchos recursos cinematográficos y contamos con el apoyo de comunidades que se dedican al aprovechamiento autorizado de la madera. Ellos permitieron que la película retratara ese mundo ilegal, precisamente porque están sufriendo la presencia de grupos organizados en sus bosques”, detalló Del Paso.

Los migantes en México

Pero este tema central del delito en la película no era lo más importante, esta temática logra desarrollarse siguiendo a una familia haitiana que busca llegar al norte de México para buscar mejores condiciones de vida, pero son coartados por el crimen.

“Era muy importante para mí mostrar el tema de la migración, pero no desde la perspectiva mexicana, sino también de cómo desde otros países migrar a México también es complicado, y todo nació a raíz de la gran migración que hubo de haitianos a la Ciudad de México”, explicó.

El núcleo familiar protagonista de la película está integrado por Néhémie Bastien como Esther, la madre; Faustin Pierre en el papel de Junior, su pareja; junto a Kimaëlle Holly Preville como Flor y Ruth Aicha Pierre Nelson en el rol de Aisha, las dos hijas de la familia, todos haitianos, y todos sufriendo, como las comunidades, las consecuencias de la tala ilegal.

“Durante la filmación vivimos momentos impactantes en los diferentes espacios en los que tuvimos que trabajar. Por ejemplo, uno de los lugares que nos marcó mucho fue el bosque, al que teníamos que subir todos los días. En una ocasión llovió y llegar hasta allá fue muy difícil. Aún así, subimos para preparar todo antes de filmar”, contó Faustin.

El director Joaquín del Paso. Elizabeth Velázquez

Pero hubo algo particular, el trabajar con actrices niñas, que mostraron dolor, confusión y sufrimiento a lo largo de toda la película, algo que nutrió también a Joaquín.

Trabajar con las niñas fue un placer, tuve una relación entre actriz y director muy buena desde el inicio, muy transparente. Creo que mi película anterior (El hoyo en la cerca, 2021) que también trataba sobre niños y adolescentes, me dio muchas bases para poder dirigir a los niños. Igualmente, con la niña pequeña, que no está aquí en este momento, dirigir a la pequeña fue una experiencia muy bonita. Es una bebé muy hermosa e inteligente que nos regaló muchos momentos mágicos durante el rodaje”, recordó Joaquin.

Esta es una de las 12 películas en competencia de este año en el FICM, que buscará ganar en la selección de Largometraje Documental el premio a Mejor Película y crecer en posibilidades de ser exhibida en cines.