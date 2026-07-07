Nicolás Buenfil presume a Ernesto Zedillo Jr. y revive la historia con Erika Buenfil

La relación entre Nicolás Buenfil y su padre, Ernesto Zedillo Jr., continúa fortaleciéndose y cada nueva aparición pública de ambos despierta el interés de los seguidores de Erika Buenfil.

En esta ocasión, el joven influencer compartió una fotografía junto al empresario que no solo generó comentarios por el parecido físico entre ambos, sino que también hizo recordar uno de los episodios más mediáticos en la vida personal de la actriz.

Durante años, la historia entre Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. estuvo rodeada de especulaciones debido al distanciamiento que existió entre el empresario y su hijo. Sin embargo, esa etapa parece haber quedado atrás, pues padre e hijo han comenzado a compartir momentos juntos de manera cada vez más frecuente.

Nicolás Buenfil presume a Ernesto Zedillo Jr. IG

¿Qué publicó Nicolás Buenfil junto a Ernesto Zedillo Jr.?

Nicolás Buenfil utilizó sus redes sociales para compartir una fotografía en la que aparece junto a Ernesto Zedillo Jr. Aunque en esta ocasión, las imágenes no estuvieron acompañadas de ningún mensaje, en la publicación también aparece la hermana del influencer.

La fotografía rápidamente se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores, quienes destacaron la convivencia familiar y celebraron que la relación entre ambos continúe fortaleciéndose.

La publicación también provocó que muchos usuarios recordaran la historia familiar que durante casi dos décadas permaneció alejada del ojo público. Incluso, Erika Buenfil reaccionó con un breve comentario, gesto que muchos interpretaron como una muestra del respaldo que ha brindado al acercamiento entre su hijo y su padre.

Nicolás Buenfil presume a Ernesto Zedillo Jr. IG

La historia de amor entre Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. que terminó en polémica

La relación sentimental entre Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. ocurrió a principios de los años 2000 y fue breve. No obstante, cobró gran relevancia cuando la actriz quedó embarazada.

Aunque durante un tiempo evitó revelar públicamente la identidad del padre de su hijo, más adelante confirmó que se trataba del hijo del expresidente Ernesto Zedillo. A partir de entonces, Buenfil asumió sola la crianza de Nicolás, quien creció bajo el cuidado de la actriz mientras el empresario permanecía alejado de su vida.

Con el paso de los años, Erika Buenfil decidió dejar atrás la controversia y concentrarse en su carrera artística y en la educación de su hijo, además de evitar declaraciones que alimentaran la polémica familiar.

Nicolás Buenfil presume a Ernesto Zedillo Jr. IG

¿Por qué Ernesto Zedillo Jr. estuvo ausente durante la infancia de Nicolás Buenfil?

Durante aproximadamente 19 años, Nicolás Buenfil no mantuvo una relación cercana con su padre. Aunque las razones específicas nunca fueron expuestas públicamente por la familia, el propio joven ha explicado que decidió buscar ese acercamiento cuando sintió que era el momento adecuado.

En distintas entrevistas ha señalado que el proceso ha sido positivo, pues ambos han tenido la oportunidad de conocerse desde una perspectiva distinta a la que existía cuando él era niño.

Lejos de enfocarse en el pasado, Nicolás ha explicado que prefiere construir una relación basada en el presente y aprovechar el tiempo que ahora pueden compartir como padre e hijo.

Nicolás Buenfil presume a Ernesto Zedillo Jr. IG

Así es la relación actual entre Nicolás Buenfil y su padre Ernesto Zedillo Jr.

Las apariciones públicas de ambos muestran una relación mucho más cercana que la de años anteriores.

Nicolás ha contado que suele reunirse con su padre para conversar, salir a comer o simplemente convivir. Incluso reveló que Ernesto Zedillo Jr. le ha compartido consejos relacionados con su desarrollo profesional, especialmente ahora que comienza a abrirse camino en el medio artístico.

Uno de los consejos que más impacto tuvo en el joven fue la importancia de avanzar paso a paso y no buscar el éxito inmediato. Nicolás aseguró que esas palabras cambiaron su manera de entender su carrera y que hoy procura construir su trayectoria con paciencia.

Además, el influencer ha manifestado que mantiene una buena comunicación con su padre y que disfruta cada oportunidad para fortalecer el vínculo que durante tantos años no pudo desarrollar.

Nicolás Buenfil presume a Ernesto Zedillo Jr. IG

Erika Buenfil apoyó el reencuentro entre su hijo y Ernesto Zedillo Jr.

Aunque para Erika Buenfil el acercamiento entre Nicolás y su padre representó un momento lleno de incertidumbre, la actriz ha dejado claro que nunca se opuso a que ambos construyeran una relación.

Buenfil, reconoció que sintió temor cuando su hijo comenzó a convivir con Ernesto Zedillo Jr., principalmente porque se trataba de una experiencia completamente nueva para ambos. Sin embargo, decidió respetar la decisión de Nicolás y acompañarlo durante ese proceso.

Por su parte, el joven ha agradecido públicamente el apoyo de su madre y ha asegurado que siempre le dio la libertad de conocer a su padre sin influir en la relación que deseaba construir.

Nicolás Buenfil presume a Ernesto Zedillo Jr. IG

Actualmente, la convivencia entre Nicolás Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. parece avanzar con naturalidad, mientras Erika Buenfil continúa respaldando esta nueva etapa familiar. Después de casi dos décadas de distancia, padre e hijo han logrado construir un vínculo que hoy comparten de forma pública y que refleja una nueva etapa en su historia familiar.