Supergirl llegaría antes de lo esperado a streaming; filtran fecha tras fracaso en cines

Supergirl podría dar el salto al streaming mucho antes de lo que muchos esperaban. Diversas filtraciones aseguran que la nueva película de DC Studios se estrenaría en HBO Max dentro de poco, apenas un mes después de haber llegado a los cines.

Aunque Warner aún no lo confirma, el movimiento estaría relacionado con los pobres resultados que ha tenido la producción en la taquilla mundial.

David Corenswet junto a Milly Alcock en sus personajes. Foto: DC Studios

El mal desempeño de Supergirl en cines

Las cifras más recientes reflejan el complicado momento que vive la película. Durante su último fin de semana en cartelera, Supergirl obtuvo aproximadamente 9.6 millones de dólares en 3 mil 602 salas, lo que representa una caída del 74% respecto a su estreno.

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Con ese descenso, la cinta ya figura entre los mayores tropiezos recientes del cine de superhéroes, solo por detrás de títulos como The Marvels y Joker 2. Ante este panorama, los reportes señalan que Warner habría decidido adelantar su estreno en la plataforma de streaming para intentar darle una nueva oportunidad de llegar al público.

Por ahora, Warner no ha anunciado oficialmente la fecha de estreno de Supergirl en HBO Max, aunque las filtraciones apuntan a que el 28 de julio sería el día elegido para su debut en streaming. Habrá que esperar a que la compañía confirme si finalmente adelanta el lanzamiento de la película.

James Gunn había prometido estrenos más tardíos en streaming

La posible estrategia también sorprende porque contradice lo que James Gunn había explicado sobre el futuro del nuevo universo de DC.

Supergirl Especial

Después del éxito de Superman, que permaneció varios meses en cartelera antes de llegar a HBO Max tras superar los 600 millones de dólares en taquilla, el director aseguró que las siguientes películas del estudio tendrían una ventana más amplia en cines antes de estrenarse en plataformas digitales.

Sin embargo, si las filtraciones resultan correctas, Supergirl rompería esa estrategia y se convertiría en el primer caso del nuevo DC Universe en llegar al streaming de forma anticipada debido a su bajo rendimiento en salas.

El futuro de DC Studios podría depender de sus próximos estrenos

Más allá de una sola película, este movimiento también genera dudas sobre el rumbo que seguirá DC Studios en los próximos años. Una recaudación menor a la esperada puede afectar la confianza en el nuevo universo cinematográfico que encabeza James Gunn.

Supergirl Warner

Antes de la llegada de Man of Tomorrow, prevista para 2027 y considerada por varios analistas como una prueba importante para el estudio, DC estrenará Clayface, una producción con un enfoque de terror y una escala mucho menor.