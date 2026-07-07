“Ganas de aventar carne envenenada”: Pedro Sola desata indignación tras hablar de los perrhijos

Llevar perros a restaurantes, cafeterías, supermercados o centros comerciales es una práctica cada vez más común. Mientras algunas personas consideran que las mascotas deben acompañar a sus dueños en casi cualquier lugar, otras creen que existen espacios donde no deberían estar. Ese debate volvió a tomar fuerza después de que Pedro Sola compartiera su opinión.

El conductor habló sobre lo mucho que le incomoda encontrarse perros en algunos establecimientos y utilizó varias expresiones que sorprendieron incluso a sus compañeros de trabajo.

Aunque aclaró que nunca actuaría de esa manera, sus comentarios rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde hubo quienes respaldaron su postura y quienes criticaron la forma en que expresó su molestia.

“Ganas de aventar carne envenenada”: Pedro Sola desata ola de indignación tras hablar de los perrhijos IG tiopedritosola

Las declaraciones de Pedro Sola contra los perrhijos

La conversación surgió mientras los conductores compartían cómo había transcurrido su fin de semana.

Fue entonces cuando Pedro Sola comentó que una de las cosas que más le desagrada es ver perros dentro de supermercados y restaurantes.

El conductor dijo que, cuando se encuentra con mascotas en esos lugares, le dan ganas de:

“Aventar un trozo de carne envenenada”.

Al notar la expresión de sus compañeros, aclaró enseguida que jamás haría algo así y que solo estaba exagerando para expresar su molestia.

Sin embargo, minutos después volvió a utilizar otra frase que tampoco pasó desapercibida.

Al hablar de las personas que pasean varios perros en carriolas comentó, entre risas, que le daban ganas de:

“darle un balazo a los dueños”.

Nuevamente explicó que no debía interpretarse de manera literal, pero esta vez Mónica Castañeda intervino para marcar distancia.

La conductora respondió que entendía que no le gustaran los perros en ciertos espacios, aunque consideró que ese tipo de expresiones no eran correctas.

Poco después, el fragmento comenzó a compartirse en redes sociales y generó cientos de comentarios.

“Ganas de aventar carne envenenada”: Pedro Sola desata ola de indignación tras hablar de los perrhijos IG tiopedritosola

El fenómeno de los “perrhijos” sigue creciendo

Más allá de las declaraciones de Pedro Sola, la conversación volvió a poner sobre la mesa un fenómeno que ha crecido en los últimos años.

El término “perrhijo” suele utilizarse para describir a quienes consideran a su perro como un integrante más de la familia y lo incluyen en prácticamente todas sus actividades.

Hoy es común encontrar mascotas viajando en avión, hospedándose en hoteles, entrando a restaurantes, acompañando a sus dueños a centros comerciales o incluso paseando en carriolas especialmente diseñadas para ellas.

También han aumentado los negocios pet friendly, así como productos, ropa, accesorios, fiestas de cumpleaños y hasta perfiles en redes sociales dedicados exclusivamente a perros.

Ese cambio ha hecho que cada vez existan más espacios donde conviven personas que disfrutan compartir actividades con sus mascotas y otras que prefieren mantener ciertos lugares libres de animales.

“Ganas de aventar carne envenenada”: Pedro Sola desata ola de indignación tras hablar de los perrhijos Especial

¿Es malo tratar a un perro como si fuera un hijo?

Especialistas en comportamiento animal coinciden en que crear un vínculo afectivo con una mascota no representa un problema.

Lo que sí recomiendan es evitar olvidar que un perro tiene necesidades distintas a las de una persona.

Cuando un animal desarrolla una dependencia excesiva hacia su tutor pueden aparecer problemas como la ansiedad por separación, una condición que provoca estrés cuando permanece solo.

Entre las señales más frecuentes están los ladridos constantes, la destrucción de objetos y cambios en su comportamiento cuando la persona se ausenta por largos periodos.

Los veterinarios también señalan que el cariño debe acompañarse de ejercicio, educación, socialización y límites, ya que eso contribuye al bienestar físico y emocional del animal.