¡Nueva pareja de terror! Sydney Sweeney y Belmont Cameli compartirán pantalla en Hollow

Dos estrellas que han conquistado a los fans de las series de televisión compartirán pantalla en Hollow, una nueva película de terror gótico que ha comenzado a llamar la atención. Aunque Sydney Sweeney ya estaba confirmada como protagonista y productora, ahora se dio a conocer que Belmont Cameli se suma al elenco.

La noticia ha generado expectativa entre el público, especialmente por la participación de dos actores que han ganado popularidad entre las nuevas generaciones y por tratarse de una nueva adaptación de una historia clásica de terror.

Hollow: ¿de qué trata la película?

Hollow será protagonizada y producida por Sydney Sweeney y retomará la clásica historia de La leyenda de Sleepy Hollow, uno de los relatos más conocidos de la literatura de terror.

La cinta será un thriller de terror gótico y estará basada en una nueva adaptación escrita por la cineasta Lindsey Anderson Beer, quien también participa en el desarrollo del proyecto.

Hollow: ¿quiénes forman parte del elenco?

De acuerdo con información publicada por Deadline, Belmont Cameli se une al elenco de Hollow, donde compartirá pantalla con Sydney Sweeney.

Cameli ha ganado popularidad por su participación en Off Campus (2026), donde interpreta a Garrett Graham, papel que le ha dado mayor reconocimiento entre los seguidores de las series juveniles de Amazon Prime Video.

En Hollow, Sydney Sweeney interpretará a Katrina, mientras que Belmont Cameli dará vida a Brom Bones.

¿Quién es Belmont Cameli, actor de Hollow?

Belmont Cameli nació en Naperville, Illinois, el 28 de febrero de 1998. Hizo su debut en pantalla con su participación en la serie Empire.

A lo largo de su carrera ha participado en proyectos como Déjate llevar, Until Dawn: Noche de terror, The Alto Knights: Mafia y poder, Most Guys Are Losers y Viviendo con un desconocido.

Sin embargo, en 2026 su popularidad aumentó gracias a Off Campus, producción con la que ha conseguido una mayor presencia entre el público. Actualmente, el actor cuenta con millones de seguidores en Instagram.

Por ahora, Hollow todavía no tiene fecha de estreno, ya que el proyecto se encuentra en desarrollo. Se espera que próximamente se den a conocer más detalles sobre la producción y su llegada a cines o plataformas.