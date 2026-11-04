Nathan Johnson, nuevo fiscal general de Texas, también compuso música para Dragon Ball Z

La política y el mundo del entretenimiento tienen una conexión inesperada en la trayectoria de Nathan Johnson, quien fue elegido como fiscal general de Texas y antes de incursionar en el servicio público desarrolló una carrera como compositor musical. Entre sus trabajos más llamativos se encuentra su participación en una de las franquicias de anime más populares del mundo: Dragon Ball Z.

El ahora funcionario recordó esta etapa de su vida y reveló que estuvo a cargo de la música de 67 episodios de la serie, además de cinco películas. La experiencia, según contó, fue especialmente significativa tanto en el terreno profesional como en el personal.

La noticia ha llamado la atención por el contraste entre sus dos facetas: la de un compositor que trabajó en una producción reconocida internacionalmente y la de un político que ahora ocupará uno de los cargos públicos más importantes de Texas.

Foto: Facebook Nathan Johnson for Texas Attorney General

¿Qué películas de Dragon Ball Z tuvieron música compuesta por Nathan Johnson?

Su trabajo musical formó parte de cinco largometrajes de la franquicia, entre ellos:

Dragon Ball Z: El más fuerte del mundo .

Dragon Ball Z: El árbol del poder .

Dragon Ball Z: Broly: El segundo advenimiento .

Dragon Ball Z: La fusión renace .

Dragon Ball Z: La ira del dragón .

Dragon Ball Z

¿Qué recuerdos tiene Nathan Johnson de su trabajo en el anime?

En una conversación con el senador de Texas Taylor Rehmet, Johnson recordó con entusiasmo aquella etapa y contó que su trabajo le permitió compartir momentos especiales con su familia.

El compositor relató que su hijo tenía apenas un año cuando comenzó a trabajar en la música de la serie y que solía sentarse en sus piernas mientras él trabajaba. Recordó que, al ver las escenas de acción, el pequeño reconocía a Goku y se emocionaba con lo que aparecía en pantalla.

Compuse la música, de principio a fin, de 67 episodios de 'Dragon Ball Z' y cinco de las películas. Tenía un hijo de un año en ese entonces, y recuerdo que estaba sentado en mis rodillas y todo explotaba. Decía: '¡Oh, papá Goku!'. Le parecía genial. Me brindó una vía de expresión creativa y una conexión cultural que muy pocas personas han tenido la oportunidad de experimentar".

Dragon Ball Z

La trayectoria de Johnson también incluye una carrera en el ámbito jurídico y legislativo. En 2018 consiguió un escaño en el Senado de Texas, donde comenzó una nueva etapa profesional como representante demócrata. Asumió el cargo en enero de 2019.

De acuerdo con la información de su sitio oficial, durante sus cuatro periodos legislativos consiguió la aprobación de 134 proyectos de ley, relacionados con distintas áreas de interés público.

Su reciente triunfo electoral representa otro paso importante en su carrera. El pasado 3 de noviembre de 2026 derrotó al republicano Mayes Middleton y se convirtió en el próximo fiscal general de Texas. Su llegada al cargo está prevista para enero de 2027.

Así, el nombre de Nathan Johnson ha llamado la atención tanto en el ámbito político como entre los seguidores del anime, quienes ahora descubren que detrás de parte de la música que acompañó las aventuras de Goku y sus compañeros se encontraba el hombre que próximamente encabezará la Fiscalía General de Texas.