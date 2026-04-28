Nathan Chasing Horse, actor de Danza con lobos, recibe cadena perpetua por agresión sexual

Nathan Chasing Horse enfrenta una de las sentencias más severas tras ser declarado culpable de delitos sexuales contra mujeres y menores pertenecientes a comunidades indígenas. El actor, conocido por su aparición en la película Danza con lobos, recibió una condena que podría mantenerlo en prisión de por vida, de acuerdo con información difundida por People.

El proceso judicial se desarrolló a lo largo de 11 días, periodo en el que un jurado analizó las pruebas y testimonios presentados. Al finalizar el juicio, se determinó su culpabilidad en 13 de los 21 cargos que enfrentaba, todos relacionados con agresiones sexuales y otros delitos graves. La sentencia establece un mínimo de 25 años antes de que pueda solicitar libertad condicional.

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Durante las investigaciones, las autoridades identificaron que el actor utilizó su posición dentro de comunidades nativas americanas para acercarse a las víctimas. En estos espacios era reconocido como “Hombre Medicina” o “Persona Sagrada”, lo que le permitió generar confianza y posteriormente cometer los abusos.

Aunque las denuncias abarcan varios años atrás, el caso tomó relevancia en octubre de 2022, cuando surgieron nuevas pistas que llevaron a las autoridades a profundizar en la investigación. Fue en 2023 cuando se ejecutó una orden de registro en su vivienda en Las Vegas, lo que derivó en su arresto y en el avance del proceso penal.

La sentencia de Nathan Chasing Horse

La resolución fue emitida por la jueza Jessica Peterson, quien determinó una pena de 37 años de prisión con posibilidad de cadena perpetua. Durante la audiencia, el actor negó los cargos en su contra y afirmó: “Esto es un error judicial”.

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En el tribunal también se escucharon los testimonios de las víctimas y sus familiares, quienes explicaron que las consecuencias de los abusos siguen presentes en su vida diaria. Además del daño emocional, algunas señalaron conflictos con sus creencias espirituales, ya que el acusado utilizó su papel como líder religioso para acercarse a ellas.

“En una declaración tras el veredicto, la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Clark dijo que las condenas se derivaron de 'múltiples cargos' relacionados con agresiones sexuales y otros delitos que involucraron a víctimas que Chasing Horse atacó mientras 'abusaba de su posición como líder espiritual autoproclamado'”.

Por su parte, el fiscal adjunto principal William Rowles destacó la importancia del fallo al señalar:

“Durante décadas, las víctimas de Nathan Chasing Horse se presentaron y fueron ignoradas. Espero que este veredicto les dé algo de paz”.

Procesos pendientes en Estados Unidos y Canadá

El caso no se limita únicamente a Nevada. Existen otros procesos abiertos en distintas regiones, incluyendo Canadá, donde las autoridades también han presentado cargos en su contra.

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En Columbia Británica, se le acusa de una agresión sexual ocurrida en 2018 cerca de Keremeos, procedimiento que fue pausado en 2023 mientras avanzaba el juicio en Estados Unidos y que posteriormente se reactivó.

En Alberta, además, se mantiene vigente una orden de arresto relacionada con otras investigaciones. Se prevé que una vez concluyan los recursos legales en territorio estadounidense, los fiscales canadienses definan los pasos a seguir en estos casos.

PJG