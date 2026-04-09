NASA en Español se vuelve fan del rock mexicano: cita a Zoé en foto espacial

La misión Artemis se ha convertido en uno de los temas más trascendentales de la actualidad, al marcar el regreso, después de más de 50 años, de una misión tripulada que orbitará la Luna.

Durante el viaje, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han compartido impactantes imágenes de su recorrido: desde vistas de la Tierra hasta la inmensidad de la Vía Láctea.

Sin embargo, una de estas fotografías llamó especialmente la atención por un detalle inesperado: una frase inspirada en una canción de la banda mexicana Zoé.

Una foto del espacio… acompañada por una icónica frase de Zoé

La imagen fue compartida en la cuenta NASA en español en Instagram, donde acumula millones de seguidores atentos a cada avance de la misión.

En la publicación, que muestra la estructura espiral de la Vía Láctea, se puede leer una línea que de inmediato conectó con los fans del rock en español:

“Y todas las noches bajo la Vía Láctea…”

La fotografía fue tomada el 7 de abril de 2026 por los astronautas de Artemis, fusionando la grandeza del universo con la sensibilidad de la música mexicana.

Fans reaccionan: entre asombro y orgullo por el rock mexicano

La publicación no pasó desapercibida. Con miles de reacciones y cientos de comentarios, usuarios destacaron tanto la belleza del universo como el guiño musical.

Muchos celebraron la referencia a Vía Láctea, considerándola un acierto que demuestra el alcance cultural del rock mexicano.

Comentarios como el “buen gusto musical” de la NASA y la conexión emocional con la canción fueron constantes entre los seguidores.

NASA comparte imagen del espacio con frase de Zoé y se vuelve viral Foto: Canva / Ilustrativa

¿Qué significa la canción de Vía Láctea?

“Vía Láctea” fue lanzada en 2006 como parte del álbum Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea, consolidándose como uno de los mayores éxitos de Zoé.

Con el paso del tiempo, la canción se convirtió en un himno para la banda, destacando por su estilo único y su carga emocional. Incluso ha sido reconocida en premiaciones musicales como uno de los mejores videos de rock.

Su letra aborda el amor desde una perspectiva cósmica: habla de la distancia, la memoria y la búsqueda emocional en un universo infinito, lo que la hace aún más simbólica al ser relacionada con una misión espacial real.

Además, el cantante Juanes realizó una versión del tema en su álbum Reversiones (2020), reafirmando su impacto en la música latina.

La referencia a Zoé dentro de una misión como Artemis no solo sorprendió, también emocionó. Y es que, entre estrellas, galaxias y misiones históricas, también hay espacio para la música que conecta con millones de personas.