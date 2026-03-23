Muere Valerie Perrine, reconocida actriz de ‘Superman’, a los 82 años

La actriz estadounidense Valerie Perrine, recordada por su papel en ‘Superman’, falleció este lunes a los 82 años en su casa de Beverly Hills. La noticia de su muerte fue confirmada por su amigo cercano, el cineasta Stacey Souther.

La causa exacta de la muerte no fue revelada oficialmente, pero amigos y familiares informaron que el artista enfrentaba graves problemas de salud durante años.

Perrine había estado luchando contra la enfermedad de Parkinson y había estado postrada en cama durante la última década, según informó Stacey Souther.

Trayectoria de la actriz Valerie Perrine

Valerie Perrine, actriz estadounidense. Especial

La carrera de Valerie Perrine fue una de las más llamativas dentro del cine estadounidense de las décadas de 1970 y 1980, marcada por un ascenso muy rápido, reconocimiento internacional y una etapa posterior más irregular. Nacida en 1943 en Texas, comenzó en el mundo del espectáculo como bailarina y vedette en Las Vegas, lo que le abrió las puertas a Hollywood a inicios de los años setenta.

Su salto al cine llegó con la película Slaughterhouse-Five (1972), pero el gran punto de inflexión en su carrera fue Lenny (1974), donde interpretó a Honey Bruce, esposa del comediante Lenny Bruce. Este papel la convirtió en una actriz de prestigio internacional: ganó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes, obtuvo un BAFTA como actriz revelación y fue nominada al Óscar como Mejor Actriz. Este reconocimiento la posicionó como una de las figuras emergentes más importantes de su generación.

A finales de los años setenta consolidó su popularidad con el cine comercial, especialmente por su papel como Eve Teschmacher en Superman y su secuela Superman II. Este personaje, ligado al villano Lex Luthor, se volvió uno de los más recordados de su carrera y la acercó a un público mucho más amplio. También participó en otras producciones destacadas como The Electric Horseman (1979), compartiendo pantalla con grandes figuras de Hollywood.

Altibajos en su carrera

Valerie Perrine, actriz estadounidense. Especial

La trayectoria de Valerie tuvo altibajos. Películas como Can't Stop the Music no tuvieron buena recepción y afectaron su carrera, lo que la llevó a alejarse parcialmente de Hollywood durante un tiempo.

A partir de entonces, sus apariciones fueron más esporádicas, con participaciones en cine, televisión y algunos proyectos menores durante las décadas siguientes.

En términos generales, Valerie Perrine tuvo una carrera relativamente breve en la cima, pero muy impactante. Pasó de ser una revelación premiada a un rostro icónico del cine comercial en pocos años, dejando huella tanto por su talento como por su presencia en pantalla. Aunque no mantuvo un protagonismo constante, su trabajo en los años setenta la consolidó como una figura importante del cine de esa época.

Batalla contra el Parkinson

La enfermedad de Parkinson impuso graves limitaciones a la vida de Valerie Perrine, desde el 2015, cuando fue diagnosticada, restringiendo su movilidad y actividades diarias durante la última década. La actriz afrontó la enfermedad con resiliencia, aunque el impacto en su vida personal y profesional fue innegable.

La enfermedad la dejó postrada en cama, escenario que requirió cuidados continuos y adaptación constante de su rutina. Familiares y amigos cercanos desempeñaron un papel crucial en el apoyo diario, asegurando que Valerie recibiera la asistencia que necesitaba durante este momento delicado.

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