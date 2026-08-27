Muere Samuel Monroe Jr, actor de 'Menace II Society', después de meses hospitalizado

Samuel Monroe Jr., actor recordado por su participación en la película “Menace II Society”, murió a los 52 años después de enfrentar graves problemas de salud. Su familia informó que el intérprete llevaba varios meses luchando contra la meningitis y otras complicaciones médicas.

Joyce Patton, madre del actor, declaró a TMZ que su hijo falleció alrededor de las 22:24 horas del miércoles, tiempo del Pacífico, mientras se encontraba en un hospital. La noticia también fue compartida por ella a través de Facebook.

En su publicación, Patton escribió que “hoy Dios lo llamó a su lado” y pidió oraciones para toda la familia, especialmente para los tres hijos que dejó el actor.

Instagram: Samuel Monroe Jr

¿De qué murió Samuel Monroe Jr.?

Los problemas de salud de Samuel Monroe Jr. comenzaron a agravarse en abril, cuando fue hospitalizado debido a un caso severo de meningitis. Además, le diagnosticaron neumonía por SARM, una infección pulmonar grave provocada por una bacteria resistente a varios antibióticos.

A estos padecimientos se sumaron otras complicaciones médicas que afectaron su estado durante los últimos meses. Según la información compartida por su familia, el actor no logró recuperarse después de esta prolongada lucha.

Instagram: Samuel Monroe Jr

Sin embargo, el caso generó confusión luego de que TMZ se comunicara con el hospital durante la mañana del jueves. Un representante del centro médico aseguró al medio que Monroe había sido dado de alta con vida, versión que contrasta con lo declarado por su madre sobre la hora y el lugar de su fallecimiento.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles para aclarar la diferencia entre la información proporcionada por la familia y la respuesta del hospital.

¿Quién era Samuel Monroe Jr.?

La trayectoria de Samuel Monroe Jr. comenzó en 1993 con “Menace II Society”, la película más reconocida de su carrera.

Después de ese trabajo, Monroe apareció en películas como “Tales From the Hood”, “Set It Off”, “Don’t Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood” y “The Player’s Club”.

Su carrera también incluyó participaciones en distintas series de televisión. Entre sus créditos se encuentran “NYPD Blue”, “Murder One”, “Smart Guy”, “Southland” y “The Lion’s Den”.

Samuel Monroe Jr. enfrentó una disputa familiar antes de morir

Durante sus últimos días, el actor estuvo en medio de un conflicto legal relacionado con el control de sus asuntos personales y financieros. Su madre presentó una petición para que quedara bajo tutela legal y también puso en duda que Shawna Stewart, señalada como su esposa, hubiera estado casada legalmente con él.

Por su parte, Stewart declaró a TMZ que contaba con un poder notarial otorgado por Monroe y que estaba encargada de manejar sus finanzas. También aseguró que el actor no quería que su madre tomara el control de su dinero ni de las decisiones relacionadas con su calidad de vida.

Samuel Monroe Jr. murió a los 52 años y dejó tres hijos, así como una trayectoria formada por películas y series de televisión que marcaron distintas etapas de su carrera.