ARMY de Argentina pide a fans de BTS bañarse antes de los conciertos del grupo en el país

A solo unos días del esperado regreso de BTS, ARMY de Argentina pide a fans del grupo de K-pop bañarse antes de los conciertos. Se trata de una guía difundida en redes sociales para hacer conciencia de los hábitos de higiene de los asistentes al show.

Con tres presentaciones con entradas totalmente agotadas en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, la marea de seguidores de la famosa agrupación surcoreana se prepara para vivir jornadas históricas llenas de coreografías, música en vivo y una pasión desbordante.

Entre la planificación de pancartas, freebies, vestuarios temáticos y listas de canciones, una iniciativa sumamente peculiar ha tomado el control de las conversaciones digitales dentro del fandom: un llamado explícito a la pulcritud individual.

Lo que en un principio parecía ser un chiste o una ironía de internet rápidamente se transformó en un instructivo formal sobre convivencia ciudadana en eventos masivos bajo la consigna de: "báñense".

ARMY de Argentina pide a fans de BTS bañarse antes de los conciertos X @bts_bighit

ARMY de Argentina pide a fans de BTS bañarse antes de los conciertos

A través de videos e imágenes difundidas en redes sociales como TikTok, X e Instagram, diversos sectores de ARMY en Argentina comenzaron a propagar el mensaje de higiene y bañarse antes de los conciertos de BTS, con el slogan:

Una ducha antes del concierto hace la diferencia. Si vas a hacer fila temprano, dúchate la noche anterior.

La propuesta busca concientizar a miles de fanáticos que pasarán jornadas extensas a la intemperie, enfrentando horas de fila, apretujones e intensas temperaturas en la zona del campo general.

Entre recomendaciones caseras, tips de acampe y recordatorios sobre el respeto al espacio personal, la comunidad seguidora del grupo asiático ha demostrado que la pasión por sus ídolos no está peleada con el uso de agua, jabón y antitranspirante.

Además, el manual de higiene entre ARMY sugiere el uso de desodorante en barra o en crema al día siguiente y pasarse una toallita desinfectante para refrescar zonas de alta sudoración (como axilas y cuello) en caso de no poder acceder a una ducha.

El surgimiento de esta iniciativa tuvo un detonante: semanas previas a las fechas programadas para la llegada de RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jungkook, se volvió tendencia en X un breve fragmento de video correspondiente al concierto ofrecido por el cantante británico Zayn Malik en las instalaciones del Movistar Arena de Buenos Aires.

En dicho clip, el artista realizaba un gesto facial y físico que rápidamente fue interpretado por un amplio sector del público como una reacción incómoda ante los olores corporales del recinto, desencadenando un debate sobre la falta de aseo en eventos multitudinarios.

Pese a que diversos fanáticos del solista británico aclararon posteriormente que la reacción del intérprete estaba orientada únicamente hacia el sofocante calor ambiental y formaba parte de la ambientación previa al tema musical "Sweat", el tema de la higiene en los espectáculos ya había quedado instalado firmemente en la agenda de los usuarios.

Sensibles ante cualquier posibilidad de pasar un mal rato o dejar una impresión negativa durante el despliegue del espectáculo internacional, las integrantes de la comunidad ARMY en Argentina decidieron tomar cartas en el asunto de manera preventiva.

Conciertos de BTS en Argentina X @bts_bighit

BTS en Argentina: 3 shows sold out

BTS arriba al territorio argentino en el marco de su esperada gira mundial "ARIRANG", uno de los eventos musicales de mayor importancia comercial y cultural de la década.

La expectativa se mantiene en su punto máximo debido a la larga espera que debieron atravesar los admiradores locales, sumada al cumplimiento de las obligaciones del servicio militar obligatorio por parte de los miembros en años recientes.

Con tres conciertos programados y vendidos en su totalidad (21, 23 y 24 de octubre de 2026), recientemente se anunció la transmisión de uno de los shows a nivel mundial para que ARMY de todos los países pudieran disfrutar del espectáculo.

BTS World Tour Arirang en Buenos Aires atrajo a personas de todas las provincias argentinas, pero también a miles de visitantes internacionales provenientes de Uruguay, Chile, Brasil, Perú y Paraguay.