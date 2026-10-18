Jimin y J-Hope de BTS 'aparecen' en show de Karol G tras video viral de TikTok

Jimin y J-Hope de BTS tienen una gran cantidad de seguidores alrededor del mundo, quienes están pendientes de sus actividades, ya sea de sus proyectos musicales, conciertos o de los videos que comparten en redes sociales. En esta ocasión, los cantantes surcoreanos llamaron la atención por un baile que realizaron al ritmo de una canción de Karol G.

Aunque ambos artistas están acostumbrados a mostrar sus habilidades para bailar sobre el escenario, esta vez decidieron hacerlo de una manera más relajada y sumarse a una tendencia de TikTok con la canción ‘Baby Wow’ de Karol G.

IG j.m

Lo que posiblemente no imaginaban era que su video llegaría a un espectáculo de la cantante colombiana.

Jimin y J-Hope de BTS bailan canción de Karol G en TikTok

Todo comenzó cuando J-Hope publicó en su cuenta de TikTok un video en compañía de Jimin, en el que ambos aparecen bailando la canción ‘Bby Wow’, tema de Karol G en colaboración con Judeline y Rusowsky.

Para esta grabación, los integrantes del grupo de K-pop dejaron de lado los vestuarios que suelen utilizar en sus presentaciones y optaron por ropa informal y lentes oscuros, mientras seguían la coreografía que se hizo popular en la plataforma.

J-Hope en México X

Además, J-Hope decidió acompañar el video con una descripción en la que hizo referencia a su compañero y a los pasos que estaban realizando.

"Enseñándole TikTok a nuestro Jiminie".

La publicación no tardó en llamar la atención de ARMY, quienes comenzaron a compartirla y a dejar comentarios. De acuerdo con las cifras difundidas sobre el video, en sus primeras 24 horas consiguió más de 21 millones de reproducciones y superó los 7 millones de me gusta.

Video de Jimin y J-Hope aparece durante concierto de Karol G

La popularidad de la grabación no se quedó únicamente en TikTok, pues también llegó a uno de los conciertos que Karol G ofreció en Dallas, Texas, donde ocurrió algo que tomó por sorpresa a los seguidores de BTS.

Mientras el público esperaba que continuara el espectáculo, en las pantallas del recinto comenzaron a aparecer diferentes videos de redes sociales acompañados de canciones de la cantante colombiana.

Karol G Grosby

Sin embargo, uno de los clips llamó especialmente la atención de los asistentes, ya que se trataba de la grabación en la que J-Hope le enseña a Jimin los pasos de baile de ‘Bby Wow’.

Al reconocer a los integrantes de BTS en las pantallas, varios fans comenzaron a gritar de emoción.

Así, por unos instantes, los cantantes de K-pop también estuvieron presentes en el espectáculo de Karol G, aunque fuera a través de un video que originalmente habían grabado para divertirse y compartirlo con sus seguidores.