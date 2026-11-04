Muere John Frieda a los 75 años, el icónico estilista de Lady Di, Madonna y la realeza

John Frieda, reconocido peluquero británico que trabajó con la princesa Diana, Madonna y otras celebridades, murió a los 75 años. La noticia fue confirmada por el equipo de sus salones mediante una publicación en Instagram.

El fallecimiento se dio a conocer el martes 3 de noviembre de 2026, cuando los colaboradores del estilista compartieron un mensaje para despedir al empresario que convirtió su trabajo en los salones de belleza en una marca internacional.

Además de atender a figuras del espectáculo y la realeza, el británico era conocido por fundar John Frieda, una firma de productos para el cuidado del cabello que logró expandirse a distintos mercados.

De qué murió John Frieda, estilista de la princesa Diana y otras celebridades

La muerte de John Frieda fue anunciada a través de la cuenta oficial de Instagram de John Frieda Salon, donde su equipo publicó una fotografía del peluquero acompañada de un mensaje de despedida.

En el comunicado, sus colaboradores informaron que el empresario había fallecido rodeado de sus seres queridos, aunque evitaron dar detalles sobre posibles enfermedades o complicaciones médicas.

Hasta el momento, la causa de muerte de John Frieda no ha sido revelada públicamente. Tampoco se han dado a conocer los preparativos de su funeral.

El personal de sus salones recordó al británico como una persona que compartió sus conocimientos con varias generaciones de profesionales de la belleza.

“John era más que un mentor para nosotros”, expresó su equipo en el mensaje publicado en redes sociales.

Los colaboradores también destacaron su capacidad para impulsar el talento de otros peluqueros y la importancia que tuvo en el crecimiento de la empresa durante cinco décadas.

Tras confirmarse su fallecimiento, distintas figuras relacionadas con la moda y la belleza comenzaron a dedicarle mensajes de despedida.

Entre ellas estuvo Jo Wood, modelo y expareja del guitarrista Ronnie Wood, de The Rolling Stones, quien recordó que Frieda le arreglaba el cabello cuando ella tenía 16 años.

Por su parte, Cetera Lamb, directora creativa del salón londinense, destacó la influencia del estilista en la industria y los años que dedicó a desarrollar nuevas técnicas y propuestas.

John Frieda, reconocido estilista de la princesa Diana y Madonna, murió a los 75 años tras cinco décadas de trayectoria. Grosby Group

Quién era John Frieda, el peluquero de Lady Di y Madonna

John Frieda, cuyo nombre de nacimiento era Alan Howard Frieda, nació en 1951 en Middlesex, Inglaterra, dentro de una familia dedicada a la peluquería.

Su padre tenía un salón y su abuelo también había trabajado como barbero, por lo que el futuro empresario estuvo familiarizado con ese oficio desde joven.

Comenzó su formación profesional en House of Leonard, un reconocido salón de Londres donde adquirió experiencia trabajando con clientes relacionados con la moda y el entretenimiento.

Durante la década de 1970, Frieda empezó a colaborar con revistas especializadas y a construir una cartera de clientes que incluía modelos, actrices y personalidades de la alta sociedad.

Su trabajo le permitió atender a algunas de las mujeres más conocidas de diferentes generaciones, entre ellas

Princesa Diana de Gales, conocida internacionalmente como Lady Di.

Jacqueline Kennedy Onassis , ex primera dama de Estados Unidos.

Twiggy , modelo británica que alcanzó la fama en los años sesenta.

Madonna , cantante estadounidense.

Nicole Kidman , actriz australiana.

Gwyneth Paltrow , actriz ganadora del Oscar.

También trabajó con figuras como Mick Jagger, Paul McCartney, Diana Ross y Joanna Lumley.

Uno de sus trabajos más reconocidos ocurrió en 1976, cuando creó el peinado que utilizó Joanna Lumley para interpretar a Purdey en la serie británica The New Avengers.

El corte, caracterizado por su forma redondeada y líneas definidas, adquirió popularidad y quedó asociado con la imagen del personaje.

Ese mismo año, Frieda abrió su primer salón en Londres, con lo que inició una etapa empresarial que posteriormente lo llevaría a establecer negocios fuera del Reino Unido.

John Frieda tuvo tres hijos y estuvo casado con la cantante Lulu antes de formar una familia con Avery Agnelli. IG azzi.agnelli

¿Quiénes son la esposa y los hijos de John Frieda?

En su vida personal, John Frieda estuvo casado con la cantante escocesa Lulu, con quien contrajo matrimonio durante la década de 1970.

De esa relación nació su hijo Jordan Frieda, quien posteriormente desarrolló una carrera como actor.

Después de su separación, el estilista inició una relación con Avery Agnelli, con quien se casó en 2019.

La pareja tuvo dos hijos, Jackson y Leyla. Frieda también fue padrastro de Asia Agnelli Lagrange, hija de Avery.

Tras conocerse su muerte, Asia Agnelli Lagrange compartió fotografías familiares en redes sociales y publicó un mensaje para recordar al empresario.

En su despedida, expresó que había perdido a una persona muy importante en su vida y explicó que decidió compartir el mensaje porque sabía que Frieda había dejado una huella en muchas personas.