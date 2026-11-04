Bobby Pulido: ¿quién es su esposa y cuántos hijos tiene el cantante que ganó elección en Texas?

Bobby Pulido ha pasado gran parte de su vida sobre los escenarios, donde se ganó el cariño del público gracias a sus canciones de música tejana. Aunque muchos lo recuerdan por éxitos como Desvelado, en los últimos días su nombre ha llamado la atención por una razón que no tiene que ver con sus presentaciones.

El intérprete decidió probar suerte en la política de Estados Unidos y participó en las elecciones por el Distrito 15 de Texas, donde se enfrentó a la republicana Mónica de la Cruz. De acuerdo con la información difundida sobre la contienda, el cantante obtuvo la victoria, por lo que ahora busca comenzar una etapa alejada de los conciertos.

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Su incursión en este ámbito ha despertado curiosidad entre quienes han seguido su carrera durante años, especialmente porque se trata de un cambio importante para alguien que ha dedicado buena parte de su vida a la música.

Pero más allá de sus proyectos profesionales, hay otro aspecto de su vida que también interesa a sus seguidores: su familia. Y es que, aunque el público conoce muchas de sus canciones, no todos saben con quién comparte su vida actualmente o cuántos hijos tiene.

¿Quién es la esposa de Bobby Pulido?

La mujer con la que Bobby Pulido comparte actualmente su vida es Mariana Morales, con quien se casó en noviembre de 2018, después de haber iniciado una relación sentimental años atrás.

IG: Bobbypulido425

Su historia comenzó gracias al mundo del espectáculo, pues ambos se conocieron durante las presentaciones de la obra musical Amor eterno. Fue en ese entorno donde tuvieron la oportunidad de acercarse y, con el tiempo, comenzaron una relación.

Aunque Mariana no tiene la misma exposición pública que su esposo, su nombre ha cobrado relevancia debido a la participación de Pulido en la política estadounidense.

Durante su campaña, el intérprete destacó la importancia de contar con el respaldo de su esposa, principalmente porque sus nuevas responsabilidades implicaron dedicar más tiempo a sus actividades fuera de casa.

IG: Bobbypulido425

¿Cuántos hijos tiene Bobby Pulido?

Además de ser una figura reconocida dentro de la música tejana, Bobby Pulido es padre de cuatro hijos varones, quienes nacieron de sus dos matrimonios.

Antes de conocer a Mariana Morales, el cantante estuvo casado con Eliza Anzaldúa, con quien mantuvo una relación matrimonial durante aproximadamente 17 años.

Durante esa etapa de su vida nacieron sus primeros tres hijos, quienes actualmente son adultos y forman parte de la familia del intérprete.

¿Cómo se llaman los hijos de Bobby Pulido?

Remy Pulido: es su primogénito y nació en 1996.

Darian Pulido: llegó al mundo en 1998 y es su segundo hijo.

Trey Pulido: nació en 2005.

Rodrigo Pulido Morales: es el menor de los cuatro y nació en diciembre de 2019.

A diferencia de sus tres hermanos mayores, Rodrigo es hijo de Mariana Morales, la actual esposa del cantante.