Muere Gabriel Garzón, voz mexicana de Topo Gigio, a los 57 años

El actor de doblaje Gabriel Garzón, reconocido por haber sido durante décadas la voz mexicana de Topo Gigio, murió la tarde de este 25 de enero a los 57 años. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de su fallecimiento. La noticia fue confirmada a través de redes sociales por el comediante Jorge Falcón, amigo cercano del actor.

El anuncio de su fallecimiento

La muerte de Gabriel Garzón se dio a conocer mediante una publicación realizada por Jorge Falcón en sus redes sociales, donde compartió un mensaje de despedida acompañado de una mención directa al actor.

“Hoy perdí a otro amigo y a un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz, querido amigo”, escribió el comediante.

Hasta ahora, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la familia ni de alguna institución médica que detalle las causas del deceso. Sin embargo, en días recientes, colegas y amigos del medio habían solicitado donadores de sangre para el actor, quien permanecía hospitalizado en el Hospital Juárez de México, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Hospitalización y estado de salud reciente

De acuerdo con publicaciones compartidas previamente en redes sociales, Gabriel Garzón se encontraba internado desde hacía varios días. Las solicitudes de apoyo se difundieron principalmente entre integrantes del gremio artístico y del doblaje, aunque no se especificó públicamente el diagnóstico médico que motivó su hospitalización.

Este episodio se sumó a un historial de problemas de salud que el actor enfrentaba desde hace varios años, situación que él mismo había compartido abiertamente con el público.

Gabriel Garzón, voz mexicana de Topo Gigio Especial

¿Quién fue Gabriel Garzón?

Gabriel Ernesto Garzón Lozano nació el 27 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México. Desde joven se interesó por el entretenimiento infantil y la creación de personajes, lo que lo llevó a estudiar creación de muppets en Estados Unidos, una formación poco común dentro del medio artístico mexicano de la época.

Su carrera dio un giro decisivo en 1994, cuando el productor Javier Toledo le propuso convertirse en la nueva voz de Topo Gigio para México, personaje que ya contaba con una larga trayectoria en la televisión infantil.

A partir de ese momento, su interpretación del ratón italiano se mantuvo vigente durante décadas, acompañando a distintas generaciones de niñas y niños a través de programas de televisión, presentaciones en vivo y producciones especiales.

Topo Gigio llegó a México de la mano de Raúl Astor en los años 70. Foto: Captura de pantalla

Topo Gigio y su permanencia en la televisión

La relación entre Gabriel Garzón y Topo Gigio se extendió por varios periodos clave. En 2006, el personaje fue producido en México durante el Mundial de futbol, en una etapa que buscó acercarlo a nuevas audiencias.

Años más tarde, en 2020, Garzón volvió a prestar su voz al personaje en una nueva serie animada, consolidando su vínculo con uno de los íconos más reconocibles del entretenimiento infantil.

Su trabajo se caracterizó por una interpretación vocal que mantuvo la identidad clásica del personaje, adaptándola al público mexicano sin perder sus rasgos originales.

Topo Gigio

Una trayectoria más allá del doblaje

Además de Topo Gigio, Gabriel Garzón desarrolló una amplia carrera en programas de comedia y entretenimiento infantil. Participó en emisiones como:

Una sonrisa con Cepillín

La Casa de la Risa

El espacio del Tío Gamboín

También colaboró con la productora Silvia Roche, creadora del programa Burbujas, uno de los espacios más representativos de la televisión infantil en México durante los años ochenta y noventa.

Problemas de salud y proyecto personal

Desde 2016, el público conocía que Garzón enfrentaba complicaciones médicas derivadas de un accidente laboral ocurrido en Estados Unidos, cuando una máquina cayó sobre su pierna. A raíz de este incidente, fue sometido a 11 cirugías, hasta que finalmente se tomó la decisión de amputar la extremidad.

Lejos de retirarse del medio artístico, el actor impulsó un proyecto de comedia titulado El Pata… tón, con el objetivo de recaudar fondos para costear sus tratamientos médicos. En 2019, logró adquirir una prótesis gracias al apoyo económico de Jorge Falcón, quien se mantuvo cercano durante su proceso de recuperación.