Muere Ben Saunders, primer ganador de The Voice; fue hallado en un lago

Ben Saunders, el cantante que ganó la primera temporada de The Voice of Holland, murió a los 43 años. Su cuerpo fue encontrado el martes 15 de septiembre en Rijkerswoerdse Plassen, un lago recreativo de los Países Bajos. Hasta ahora, las autoridades no han informado la causa de su muerte.

¿Qué se sabe de la muerte de Ben Saunders?

De acuerdo con el periódico neerlandés De Telegraaf, Saunders fue hallado en el lago, ubicado en Elst, cerca de Arnhem. Los servicios de emergencia recuperaron el cuerpo alrededor de la 1:20 de la tarde, hora local.

Instagram:Bensaundersmusic

La Unidad de Policía del Este de los Países Bajos confirmó el hallazgo y señaló que descartó la participación de terceros. En un correo enviado a People, indicó:

“Podemos confirmar que se encontró un cuerpo ayer en un lago recreativo de Arnhem y que la policía ha descartado un crimen. No divulgamos ni comentamos detalles personales”.

Ben Saunders ganó la primera versión de The Voice

Antes de que The Voice llegara a otros países, el concurso comenzó en los Países Bajos. Su primera temporada se estrenó en 2010 y Ben Saunders se convirtió en su primer ganador en 2011. Con el tiempo, el formato dio lugar a más de 150 adaptaciones en el mundo.

Su hermano y Marco Borsato lo despiden

Tras conocerse la noticia, Dean Saunders, hermano del cantante, compartió una fotografía en donde se despedía de él.

“Mi querido hermano falleció hoy. Nunca había sentido un dolor como este antes. ¡Qué día tan terrible para todos nosotros! Tenemos que aprender a vivir con esto y espero que se trate con respeto. Ben tenía una hermosa familia y parientes que lo aman mucho y yo también siempre lo haré. Está en mi corazón y se quedará allí para siempre”.

Marco Borsato, quien formó parte de The Voice of Holland, también recordó al cantante. Primero publicó un video de Ben interpretando “Dochters” y después compartió una foto de ambos sobre el escenario, acompañada de este mensaje: