Muere Ana Luisa Peluffo, actriz del Cine de Oro recordada por realizar el primer desnudo en México

Ana Luisa Peluffo murió este miércoles 4 de marzo de 2026, una noticia que marca el final de la vida de una de las figuras más recordadas del cine mexicano. La actriz fue parte de la generación que participó en numerosas producciones durante la llamada época de oro del cine nacional y también desarrolló una extensa carrera en televisión. Su fallecimiento fue confirmado por su familia mediante un comunicado oficial.

A lo largo de varias décadas de trabajo artístico, Peluffo participó en más de 160 películas y distintos proyectos televisivos. Su presencia en el espectáculo mexicano y su nombre quedó asociado a momentos importantes dentro de la historia del cine.

La familia confirma el fallecimiento de la actriz

La noticia sobre la muerte de la actriz se dio a conocer mediante un comunicado de prensa difundido por sus familiares. En el mensaje se explicó que Ana Luisa Peluffo falleció en un ambiente tranquilo y acompañada por personas cercanas.

“(Ana Luisa Peluffo) Falleció en paz, en su rancho en Jalisco, acompañada por sus seres queridos.”

De acuerdo con la información compartida por su familia, durante los últimos días de vida la actriz permaneció rodeada de cuidado y cerca de su hijo.

El comunicado también explicó que los servicios funerarios se realizarán de forma privada. La decisión, señalaron, responde a la voluntad de la actriz y busca respetar el momento que vive su familia.

“Agradecemos profundamente el cariño de todas las personas que, a lo largo de los años, apreciaron su trayectoria y disfrutaron de su trabajo y su compañía y solicitamos respeto y comprensión en este momento. Su recuerdo permanecerá vivo en quienes la conocieron y valoraron su presencia y su legado artístico.”

¿Quién fue Ana Luisa Peluffo?

Ana Luisa Peluffo nació el 9 de octubre en el estado de Querétaro. Fue hija única de Ana María Paz y Luis Quintana. Desde que era pequeña mostró interés por las actividades artísticas y una personalidad inquieta.

Cuando tenía cinco años comenzaron a notarse sus primeras habilidades relacionadas con el arte. No obstante, un momento difícil en su infancia fue la muerte de su padre a causa de cáncer, situación que influyó en su carácter y la volvió más reservada durante una etapa de su vida.

Años después, su madre volvió a casarse con el productor argentino Manuel Peluffo. Este matrimonio tuvo influencia en el rumbo que tomaría la vida profesional de la actriz, ya que más adelante adoptaría ese apellido artístico.

Durante su adolescencia, Peluffo también destacó en actividades deportivas. Formó parte del Ballet Acuático del Club Deportivo de Chapultepec, donde entrenó bajo la dirección de Rosa Pardo. Aunque sus padres no estaban completamente de acuerdo con su carrera en el deporte, finalmente decidieron apoyar sus intereses.

El camino hacia el cine y el primer desnudo en México

Los constantes cambios de residencia de su familia provocaron que su participación en el nado sincronizado terminara. Sin embargo, ese mismo periodo abrió la puerta para que iniciara una nueva etapa dentro del teatro en Estados Unidos.

Su llegada al cine ocurrió en 1953, cuando consiguió participar en la película “Orquídeas para mi esposa”. Esta oportunidad surgió gracias al apoyo de su padrastro, aunque su actuación en ese momento no tuvo el impacto que ella esperaba.

Lejos de abandonar su objetivo, la actriz continuó buscando oportunidades dentro de la industria. Fue así como entró en contacto con el productor Pedro Calderón, quien le ofreció el papel principal en “La fuerza del Deseo”.

Antes del estreno de la película, la promoción llamó la atención del público. En diversos anuncios colocados en la Avenida de los Insurgentes aparecía únicamente la silueta de una mujer acompañada por un signo de interrogación, lo que generó curiosidad sobre la identidad de la protagonista.

Finalmente, el 22 de julio de 1955 la cinta dirigida por Miguel M. Delgado se estrenó con gran asistencia del público. Ese momento quedó registrado en la historia del cine mexicano debido a la escena que sería considerada el primer desnudo completo dentro de una producción nacional.

La vida personal de Ana Luisa Peluffo

La vida personal de la actriz también estuvo marcada por varias etapas importantes. A lo largo de los años contrajo matrimonio en cuatro ocasiones.

Su primer matrimonio fue con Labib Hadad. Posteriormente se casó con el actor Octavio Arias. Más adelante contrajo matrimonio con el cantante Carlos Montiel, con quien tuvo a su hijo Martín Luis.

Después de ese matrimonio, Peluffo pasó un tiempo soltera hasta que volvió a casarse con el empresario Carlos Cerro. Él sería su última pareja, aunque la relación terminó años después debido al fallecimiento del empresario, ocurrido seis años después de su boda.

