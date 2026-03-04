El último adiós a las leyendas: las causas de muerte de las grandes divas del Cine de Oro

La muerte de Ana Luisa Peluffo reavivó una pregunta que cada cierto tiempo regresa a la mente de quienes crecimos viendo películas en blanco y negro: ¿quiénes son las Actrices del Cine de Oro mexicano muertas y qué ocurrió con ellas?

Más allá del morbo, el interés surge de la necesidad de entender cómo se ha ido apagando una generación irrepetible que construyó el rostro del cine nacional.

Se les llama divas no solo por su belleza o fama. En el contexto del Cine de Oro, una diva era una figura magnética, con carácter, disciplina y una presencia que dominaba la pantalla. Eran mujeres capaces de sostener una película con la mirada, de imponer tendencia con un gesto y de transformar su vida privada en parte del mito.

Estas Actrices del Cine de Oro mexicano muertas no solo protagonizaron clásicos: definieron una era cultural.

Ana Luisa Peluffo (1929–2026)

Nacida en Querétaro el 9 de octubre de 1929, Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Peluffo construyó una de las carreras más extensas del espectáculo mexicano, con más de 300 películas entre cine, teatro y televisión.

Fue una actriz que entendió el escándalo como parte del espectáculo: en la década de los cincuenta realizó el primer desnudo del cine mexicano, desafiando la moral conservadora del momento y abriendo una conversación que aún hoy se recuerda.

Su vida personal fue intensa y pública. Se casó seis veces —la primera a los 16 años— y durante un viaje a Brasil fue apodada “Miss Escándalo” por la cantidad de pretendientes que la rodeaban.

El 4 de marzo de 2026 falleció en Tepatitlán, Jalisco. Con su muerte, el Cine de Oro perdió a una figura puente entre la época clásica y las producciones posteriores.

Alma Rosa Aguirre (1929–2025)

Nacida en Ciudad Juárez el 19 de febrero de 1929, trabajó junto a Pedro Infante y Jorge Negrete. Fue parte de esa generación de actrices que combinaban frescura y carácter en pantalla.

Falleció el 27 de enero de 2025 en la Casa del Actor en Ciudad de México. Tenía 95 años. Las causas fueron infarto agudo de miocardio, síndrome de inmovilidad, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial sistémica.

Silvia Pinal (1931–2024)

Silvia Pinal fue considerada la última gran diva viva de la Época de Oro. Protagonista de Viridiana y El ángel exterminador, trabajó con Luis Buñuel y acumuló más de 60 filmes.

Fue hospitalizada el 21 de noviembre de 2024 por arritmia cardiaca, presión baja e infección urinaria. Su estado se agravó tras el colapso de un pulmón. Falleció el 28 de noviembre de 2024 a los 93 años por insuficiencia respiratoria aguda y neumonía adquirida en la comunidad.

Beatriz Aguirre (1925–2019)

Beatriz Ofelia Aguirre Valdez nació en Coahuila en 1925. Fue actriz de cine, televisión y doblaje, destacando por una carrera constante y disciplinada que se extendió por décadas.

Murió el 29 de septiembre de 2019 en Los Ángeles, California, a los 94 años. Sus restos fueron cremados y sus cenizas arrojadas al Océano Pacífico.

Marga López (1924–2005)

Aunque nació en Argentina, Marga López se convirtió en una de las primeras actrices más sólidas del cine mexicano. Debutó en 1945 en El hijo desobediente y pronto acumuló títulos fundamentales como Nazarín, Salón México y Hasta el viento tiene miedo, compartiendo escena con figuras como Pedro Infante y Tin Tan.

El 4 de julio de 2005 murió en Ciudad de México a los 81 años. Su acta de defunción registró como causas hiperkalemia, insuficiencia renal aguda, neumonía de focos múltiples y bronquioalveolitis obliterante. Su nacionalidad oficial era mexicana, un detalle que confirma el arraigo que construyó en el país que la adoptó.

Silvia Derbez (1932–2002)

Lucille Silvia Derbez Amézquita nació el 8 de marzo de 1932 y se consolidó como referente del melodrama tanto en cine como en televisión. Participó en telenovelas históricas como Senda prohibida, María Isabel y Angelitos negros, además de películas como El rey de México.

Falleció el 6 de abril de 2002 en Ciudad de México a causa de cáncer de pulmón. Tenía 70 años. Sus restos fueron cremados en el Panteón Español y sus cenizas entregadas a su hijo, Eugenio Derbez. Ese mismo año recibió de manera póstuma la Medalla Filmoteca por su trayectoria.

María Félix (1914–2002)

“La Doña” es sinónimo de carácter. María de los Ángeles Félix Güereña nació en Álamos, Sonora, el 8 de abril de 1914 y se convirtió en el símbolo máximo de las divas mexicanas. Su participación en Doña Bárbara y El Peñón de las Ánimas la colocó como protagonista absoluta de una industria que vivía su momento más brillante.

Inició su carrera en 1942 y dominó la pantalla con una personalidad fuerte y elegante. Murió el 8 de abril de 2002, el día que cumplía 88 años, mientras dormía en su casa en Ciudad de México. Su partida fue interpretada casi como un gesto final de leyenda.

Katy Jurado (1924–2002)

María Cristina Estela Marcela Jurado García nació en 1924 y comenzó su carrera en 1943. Antes de conquistar Hollywood ya era figura del cine mexicano con títulos como Nosotros los pobres.

Ganó un Globo de Oro por High Noon y fue nominada al Oscar por Lanza rota. En sus últimos años padeció enfermedades cardiacas y pulmonares. Murió el 5 de julio de 2002 en Cuernavaca, a los 78 años, por insuficiencia renal y enfermedad pulmonar.

Dolores del Río (1904–1983)

María de los Dolores Asúnsolo y López Negrete nació en Durango en 1904 y fue una de las primeras mexicanas en triunfar en Hollywood antes de consolidarse en el cine nacional. Su trabajo en María Candelaria dio al cine mexicano reconocimiento internacional en festivales europeos.

En 1978 fue diagnosticada con osteomielitis y en 1981 contrajo hepatitis B tras recibir una inyección contaminada; también padecía artritis. Murió el 11 de abril de 1983 en Newport Beach, California, a causa de insuficiencia hepática. Tenía 78 años.

Miroslava Stern (1926–1955)

Nacida en Praga en 1926, Miroslava Stern vivió el exilio tras la persecución nazi y desarrolló su carrera en México. Su vida estuvo marcada por pérdidas y desarraigo.

El 9 de marzo de 1955 fue hallada sin vida en su habitación en Ciudad de México, a los 29 años. Las versiones oficiales apuntaron a suicidio. Dejó cartas, algunas en checo, pero hasta hoy persisten dudas y especulaciones sobre las razones que la llevaron a terminar con su vida.

Blanca Estela Pavón (1926–1949)

Conocida como “La Chorreada”, Blanca Estela Pavón nació en 1926 y formó junto a Pedro Infante una de las parejas más queridas del cine mexicano en Nosotros los pobres. Participó en al menos 14 producciones relevantes y ganó el Ariel de Plata por Cuando lloran los valientes.

Su carrera prometía consolidarse, pero el 26 de septiembre de 1949 murió en un accidente aéreo a los 23 años. Su fallecimiento conmocionó al país y la convirtió en un símbolo de talento truncado.

El legado de las Actrices del Cine de Oro mexicano muertas

Las Actrices del Cine de Oro mexicano muertas representan el cierre biológico de una era, pero no el fin de su influencia. Sus películas siguen transmitiéndose, sus imágenes continúan marcando estándares de elegancia y su legado permanece como referencia obligada cuando se habla del momento más brillante del cine nacional.

Son divas porque su huella no se diluye con el tiempo. Su vida, su arte y hasta la forma en que murieron forman parte de la memoria cultural de México.