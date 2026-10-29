Motel celebra 20 años: Así fue su insólito concierto en el Tren Suburbano

A dos décadas de haber iniciado su trayectoria musical, Motel encontró una manera poco convencional de celebrar su historia y reencontrarse con sus seguidores. Este jueves 29 de octubre, Rodrigo Dávila y Guillermo Billy Méndez sorprendieron a los pasajeros del Tren Suburbano con una presentación especial que convirtió un recorrido cotidiano rumbo a Cuautitlán en un concierto lleno de nostalgia.

¿Cómo fue el concierto de Motel en el Tren Suburbano?

Como parte de la iniciativa Concierto en Movimiento, organizada por Tele Urban en colaboración con el Tren Suburbano, la agrupación mexicana dejó por un momento los escenarios tradicionales para llevar su música directamente a los usuarios del transporte público.

Rodrigo Dávila y Billy Méndez llevaron sus grandes éxitos a un escenario poco convencional: un vagón del Tren Suburbano rumbo a Cuautitlán. Foto: Elizabeth Velázquez

La experiencia, que comenzó a las 12:49 horas, reunió a decenas de personas que no esperaban encontrarse con dos de los integrantes de una de las bandas más representativas del pop rock mexicano.

Sin boletos, grandes pantallas ni una producción convencional, Motel demostró que sus canciones conservan la capacidad de conectar con distintas generaciones. Mientras el tren avanzaba, algunos pasajeros sacaron sus teléfonos para grabar el momento, otros se acercaron para disfrutar de la presentación y varios más aprovecharon para cantar los temas que han acompañado diferentes etapas de sus vidas.

¿Qué canciones cantó Motel durante su concierto en el Suburbano?

El repertorio incluyó canciones como Somos aire, Y te vas, Olvídame, Lejos estamos mejor, Dime ven y Donde te perdí. Uno de los momentos destacados llegó con Todo para qué, tema que la banda retomó recientemente para presentar una cover y que también formó parte de esta intervención musical.

La agrupación mexicana revivió algunos de sus temas más emblemáticos durante un concierto en movimiento que sirvió como antesala de su aniversario. Foto: Elizabeth Velázquez

La presentación estuvo acompañada por algunos comentarios espontáneos de Rodrigo Dávila, quien hizo bromas sobre la dificultad de cantar y tocar mientras el vagón se encontraba en movimiento.

Agárrense bien”, les recordó el vocalista a los pasajeros, pues mantener el equilibrio representó un desafío adicional para los músicos.

Al terminar el concierto, Dávila reconoció que había sido una experiencia particularmente divertida, aunque no estuvo exenta de complicaciones. Billy explicó, que estuvo cerca de perder el equilibrio en un par de ocasiones debido a los pedales de sus instrumentos.

Sin embargo, Dávila compartió que desde pequeño acostumbraba a intentar mantenerse de pie sin sujetarse durante sus viajes en transporte, una práctica que pudo poner a prueba en esta ocasión.

Rodrigo Dávila revela cómo fue cantar en un tren en movimiento

Para Rodrigo Dávila, presentarse en el Suburbano significó salir de la zona de confort y enfrentarse a un formato completamente distinto. No obstante, también encontró algunas similitudes con los primeros años de la agrupación, cuando sus presentaciones tenían lugar en espacios pequeños y con recursos de producción mucho más limitados.

Sin grandes escenarios ni pantallas, Motel recordó sus inicios musicales con un concierto íntimo que acercó su música a nuevas generaciones. Foto: Elizabeth Velázquez

El cantante recordó que Motel comenzó tocando en un café donde apenas había espacio para los integrantes y sus instrumentos. El público ocupaba las mesas y los músicos prácticamente interpretaban sus canciones contra una pared, en un ambiente muy cercano que les permitía conectar directamente con los asistentes.

Por ello, regresar a un formato sin pantallas ni grandes despliegues técnicos tuvo un significado especial. Para Dávila, compartir su música de manera tan directa sigue siendo una de las experiencias más valiosas de su carrera.

Motel agradece el apoyo de sus seguidores tras dos décadas

La presentación también fue una oportunidad para hablar sobre los 20 años de trayectoria que la banda está por celebrar. Desde sus inicios en 2006, Motel ha sido testigo de una transformación profunda en la industria musical, particularmente en las formas de producir, distribuir y consumir canciones.

Dávila recordó que a la agrupación le tocó vivir los últimos años de la industria discográfica tradicional y posteriormente una etapa complicada, marcada por las descargas ilegales y la transición hacia las plataformas digitales.

Somos aire, Dime ven y Lejos estamos mejor fueron algunos de los temas que hicieron cantar a los usuarios del transporte público. Foto: Elizabeth Velázquez

Durante ese periodo, explicó, hubo incertidumbre sobre el futuro del negocio musical, por lo que la banda decidió concentrarse en seguir componiendo y publicando discos. A pesar de los cambios, uno de los aspectos que más emociona a sus integrantes es descubrir que su música continúa llegando a nuevas generaciones.

El vocalista reconoció que cada vez es más frecuente encontrar jóvenes en sus conciertos que conocen sus canciones y las cantan, incluso sin haber vivido la época en la que fueron lanzadas originalmente.

Sobre la vigencia de Motel, Billy prefirió dejar que sea el público quien responda, aunque expresó su deseo de que la agrupación continúe compartiendo música y presentándose en escenarios durante muchos años más.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Motel por sus 20 años?

Después de esta inesperada presentación, la banda se prepara para celebrar dos décadas de historia con una serie de conciertos en distintas ciudades del país. Las fechas anunciadas incluyen Guadalajara, el 5 de diciembre, y Ciudad de México, donde se presentará el 12 de diciembre en el Teatro Metropólitan.

Este último encuentro promete ser especialmente significativo para sus seguidores, pues permitirá recorrer una trayectoria construida a través de canciones que se han convertido en parte de la memoria musical de distintas generaciones.