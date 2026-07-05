¿Quién es quién en 'Moscas', la nueva película de Fernando Eimbcke?

Moscas, la nueva película de Fernando Eimbcke, llegó a salas mexicanas como uno de los estrenos nacionales más comentados de 2026. Después de su paso por la Berlinale y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la cinta pone el foco en una historia íntima: una mujer solitaria, un padre que busca mantenerse cerca del hospital donde atienden a su esposa y un niño que aparece casi como una presencia inesperada en un departamento donde, en teoría, nadie debía alterar el orden.

La película, escrita por Fernando Eimbcke y Vanesa Garnica, tiene un elenco pequeño, pero cada personaje funciona como una pieza clave para entender el tono de la historia: una comedia dramática en blanco y negro que habla de la pérdida, la precariedad, la compañía y esos vínculos que no se buscan, pero terminan cambiándolo todo.

¿De qué trata Moscas?

La historia sigue a Olga, una mujer que vive sola y mantiene una rutina estricta dentro de un enorme multifamiliar. Por necesidad económica, decide rentar una habitación de su departamento a Tulio, un hombre que necesita estar cerca del hospital donde su esposa recibe tratamiento médico.

Lo que Olga no sabe es que Tulio también mete a escondidas a su hijo Cristian, un niño de nueve años que poco a poco empieza a romper las reglas de la casa y, sin proponérselo, también las defensas emocionales de la protagonista.

Moscas de Fernando Eimbcke Especial

Teresa Sánchez es Olga

Olga es el centro emocional de Moscas. Interpretada por Teresa Sánchez, es una mujer solitaria, aparentemente dura, que ha construido su vida alrededor del control: horarios, reglas, silencio y distancia frente a los demás. Su departamento funciona casi como una extensión de su carácter: un espacio cerrado donde todo parece tener un lugar, hasta que llegan Tulio y Cristian.

La presencia del niño incomoda a Olga porque representa todo aquello que ella intenta mantener fuera: ruido, desorden, preguntas, necesidades y afecto. Sin embargo, la película no la presenta como una villana, sino como alguien que ha aprendido a protegerse del mundo. Su transformación ocurre poco a poco, a partir de gestos mínimos, miradas y momentos de convivencia que desarman su rutina.

Teresa Sánchez es Olga en Moscas MUBI

Bastian Escobar es Cristian

Cristian, interpretado por Bastian Escobar, es el niño que altera el mundo de Olga. Tiene nueve años y llega al departamento escondido por su padre, porque no debería estar ahí. Su madre está enferma y él solo quiere verla, entender lo que ocurre y encontrar un lugar en medio de una situación que los adultos tampoco saben resolver del todo.

En la película, Cristian funciona como una mirada distinta sobre la ciudad, el hospital, el dinero y la enfermedad. Fernando Eimbcke coloca varias veces la cámara a su altura para que el espectador vea el mundo desde el lugar del niño: un mundo donde las reglas de los adultos pueden parecer absurdas, frías o injustas.

Bastian Escobar MUBI

También es el personaje que introduce el juego y la fantasía. Los videojuegos aparecen como una forma de procesar lo que está pasando.

Enrique Arreola es Tulio

Tulio es el padre de Cristian y el hombre que renta la habitación en el departamento de Olga. Su esposa está internada en un hospital, por lo que necesita un lugar cercano donde quedarse mientras atraviesa ese proceso.

Aunque al principio llega como un inquilino más, pronto se revela que también carga con una urgencia mayor: cuidar a su hijo y mantenerse cerca de su pareja enferma.

El personaje representa una de las tensiones principales de Moscas: la enfermedad no solo se vive dentro del hospital, también afecta la economía, la vivienda, los traslados y la manera en que una familia intenta organizarse alrededor de la incertidumbre.

Enrique Arreola es Tulio MUBI

Hugo Ramírez también forma parte del reparto

El elenco principal de Moscas también incluye a Hugo Ramírez, actor que aparece dentro de esta historia contenida y coral, donde cada personaje suma una capa al universo de Olga, Cristian y Tulio. La película no depende de un reparto amplio, sino de presencias muy puntuales que refuerzan su tono íntimo y observacional.

Fernando Eimbcke, el director detrás de Moscas

Fernando Eimbcke es uno de los nombres clave del cine mexicano contemporáneo. Antes de Moscas, dirigió películas como Temporada de patos, Lake Tahoe, Club Sándwich y Olmo. Su cine suele trabajar con historias aparentemente pequeñas, personajes en tránsito emocional, silencios, humor seco y situaciones cotidianas que revelan algo más profundo.

En Moscas, Eimbcke vuelve a mirar la infancia como un territorio de descubrimiento, pero ahora la cruza con una historia adulta sobre la soledad, la enfermedad, el dinero y la posibilidad de encontrar compañía donde menos se espera.

El propio director ha explicado que la metáfora del título se relaciona con aquello que entra en la vida sin pedir permiso: una presencia incómoda, imposible de ignorar, que termina por transformarlo todo. En la película, esa “mosca” puede ser Cristian, Tulio o incluso la vida misma interrumpiendo la rutina de Olga.