¡Solo un granito de arena! Morat donará ingresos de conciertos por terremoto en Colombia

Morat anunció que parte de los ingresos de sus próximos conciertos en Bogotá serán destinados a la reconstrucción de colegios afectados por el terremoto en Colombia.

La banda también habilitará espacios para que sus seguidores puedan realizar donaciones durante las seis presentaciones que tiene programadas en agosto.

Morat donará ingresos de conciertos por terremoto en Colombia IG morat

¿Cómo ayudará Morat a los afectados por el terremoto en Colombia?

La banda informó que destinará una parte de los ingresos obtenidos durante sus conciertos en Bogotá a la recuperación y reconstrucción de escuelas.

La ayuda estará dirigida a colegios ubicados en Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca, algunas de las regiones afectadas por el terremoto registrado el lunes 10 de agosto.

Morat también instalará cuatro puntos de donación en el Movistar Arena y sus alrededores. De esta manera, quienes acudan a los conciertos podrán realizar aportaciones económicas para apoyar a las personas afectadas.

El dinero recaudado en estos puntos será canalizado a través de Unicef, según informó el equipo de prensa de la agrupación.

“Sabemos que esto es solo un granito de arena y que queda mucho por hacer. Los invitamos a todos a sumarse”, expresó Morat al dar a conocer la iniciativa.

¿Cuándo serán los conciertos de Morat en Bogotá?

La ayuda coincidirá con el arranque de una nueva etapa para la banda. Morat tiene seis conciertos programados en Bogotá durante agosto, con los que comenzará su recorrido del Ya Es Mañana World Tour.

Las presentaciones se realizarán durante dos fines de semana consecutivos. Las primeras serán los días 14, 15 y 16 de agosto, mientras que la segunda serie llegará el 21, 22 y 23 del mismo mes.

Los conciertos en el Movistar Arena tendrá además un significado especial para Morat, pues la banda surgió en Bogotá. Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas se conocen desde sus años de escuela y, tiempo después, llevaron esa amistad a la música hasta formar el grupo.

Ahora, parte de lo generado durante sus presentaciones en su país será destinado a la reconstrucción de colegios afectados por el terremoto.

Morat donará ingresos de conciertos por terremoto en Colombia IG morat

¿Qué pasó con el terremoto en Colombia?

El terremoto en Colombia ocurrió la mañana del lunes 10 de agosto. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento alcanzó una magnitud de 7.4 y tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

El sismo provocó daños en diferentes zonas del país y dejó afectaciones en viviendas, edificios y otra infraestructura. Las autoridades desplegaron equipos de emergencia mientras continuaba la evaluación de las regiones golpeadas.

El Gobierno colombiano reportó inicialmente al menos 181 personas fallecidas, aunque balances regionales posteriores situaron la cifra por encima de los 240 decesos.

Chocó se encuentra entre las zonas que enfrentaron mayores afectaciones. También se reportaron daños en puntos del Valle del Cauca y el Eje Cafetero, regiones que serán consideradas dentro de la iniciativa anunciada por Morat.

Morat donará ingresos de conciertos por terremoto en Colombia AFP

Artistas colombianos reaccionaron tras el terremoto

Después del sismo, diferentes artistas colombianos utilizaron sus redes sociales para enviar mensajes a las personas afectadas y compartir información relacionada con la emergencia.

Entre ellos estuvieron Shakira, Maluma, J Balvin y Juanes, quienes se pronunciaron tras conocerse los primeros reportes sobre los daños y las víctimas.