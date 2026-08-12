Cantante Anaís es captada sin ropa en plena carretera, ¿qué se sabe de su crisis mental?

La cantante Anaís fue captada sin ropa en plena carretera tras una nueva crisis de salud mental, lo que ha vuelto a generar preocupación entre sus familiares, amigos y seguidores.

El reporte de la cantante en estado crítico fue reportado por un hombre al 911, sin advertir que se trataba de la famosa dominicana.

Cantante Anaís es captada sin ropa en carretera

Cantante Anaís en nueva crisis de salud mental. Especial

La inquietud además cobró relevancia luego de que circularan en redes sociales varios vídeos en los que se observa a la intérprete sin ropa mientras caminaba por una carretera en Estados Unidos, en un aparente episodio de desorientación.

De acuerdo con reportes de medios locales, ciudadanos que presenciaron la situación alertaron a las autoridades para que pudiera recibir asistencia.

El lamentable episodio protagonizado por la cantante Anaís causa dolor entre sus familiares y fans, puesto que estaban llenos de esperanza por la recuperación de la artista.

Nueva crisis mental de la dominicana

De acuerdo con declaraciones de la expareja y padre de sus hijos, Rubén Brito, para el programa ‘Jessica En Punto’, intentó ayudarla en diferentes ocasiones sin tener éxito, lo que lo mantiene agotado y desesperado.

Según Brito, él tiene la custodia de sus hijos desde hace aproximadamente un año y ha procurado mantenerlos alejados de cualquier situación que pueda afectar su bienestar emocional.

La expareja de Anaís además confesó que ella iba bien de salud y que, a pesar de no estar juntos sentimentalmente, le había permitido vivir en su casa por el bien de sus hijos. Sin embargo, desde hace algunas semanas tuvo una recaída porque dejó de tomar los medicamentos que la habían mantenido estable.

Brito también reveló que la artista estaba en franca mejoría y que había regresado a los estudios a grabar nueva música, pero ahora, todo se ha visto ‘nublado’ por el nuevo episodio de crisis de salud mental.

En tanto, una amiga de la cantante, identificada como Cynthia, aseguró en medios locales que la artista ya se encuentra fuera de peligro inmediato y bajo cuidado. Explicó que la familia evalúa alternativas para un tratamiento especializado de larga duración en un centro de salud mental en Massachusetts.

Antecedentes de salud mental

Cantante Anaís en nueva crisis de salud mental. @therealanais

Anaís ha atravesado momentos complicados relacionados con su salud mental. A lo largo de los años, la artista ha hablado públicamente de algunas de estas experiencias, aunque también ha tenido que salir a aclarar versiones y rumores que surgieron alrededor de su estado de salud.

Uno de los episodios que más llamó la atención ocurrió entre 2018 y 2019, cuando fue trasladada a una clínica de salud mental después de una situación que comenzó en redes sociales. La cantante explicó que había tenido un conflicto relacionado con una persona cercana a sus asuntos legales y que, tras realizar varias publicaciones para expresar lo que estaba viviendo, alguien llamó al 911. Como consecuencia, fue llevada a un hospital, donde permaneció aproximadamente 24 horas.

Después de aquel episodio comenzaron a circular diferentes versiones sobre las razones de su hospitalización. Entre ellas se mencionó un supuesto consumo de drogas y un diagnóstico de bipolaridad. Sin embargo, Anaís negó públicamente esas versiones y explicó que no había sido internada por esas razones, dejando claro que parte de lo que se decía sobre ella no correspondía con su experiencia.

Su salud emocional volvió a ser un tema durante su participación en Love & Hip Hop: New York, reality en el que mostró algunos aspectos personales de su vida y las dificultades que estaba enfrentando. Su situación generó preocupación entre seguidores y personas cercanas, especialmente durante los periodos en los que decidió alejarse de las redes sociales.

En 2023 volvió a preocupar a sus seguidores después de permanecer varias semanas fuera de las plataformas digitales. En ese momento, personas cercanas a la cantante pidieron oraciones por ella y posteriormente se informó que había enfrentado una difícil situación de salud a finales de enero y que se encontraba recuperándose.

¿Quién es la cantante Anaís?

Cantante Anaís en nueva crisis de salud mental. @therealanais

Anaís Martínez es una cantante dominicana que alcanzó gran popularidad a mediados de los años 2000, especialmente entre el público latino de Estados Unidos. Nació el 22 de junio de 1984 en República Dominicana y creció en Nueva York, donde comenzó a desarrollar su gusto por la música y a prepararse para construir una carrera artística.

Su gran oportunidad llegó en 2005, cuando participó en la segunda temporada del reality musical Objetivo Fama. Con su voz y sus interpretaciones logró conquistar al público y terminó convirtiéndose en la ganadora de la competencia. Ese triunfo le abrió las puertas de la industria musical y poco después lanzó su primer álbum, Así soy yo.

Uno de sus mayores éxitos fue “Lo que son las cosas”, una canción romántica que se convirtió en uno de los temas más reconocidos de su carrera. Anaís se ha caracterizado principalmente por interpretar pop latino y baladas, aunque también ha experimentado con sonidos tropicales, bachata, R&B y reguetón.

Además de la música, Anaís también ha tenido presencia en televisión. En 2017 se incorporó al reality estadounidense Love & Hip Hop: New York, donde mostró una faceta más personal de su vida y habló de algunas de las dificultades que había enfrentado lejos de los escenarios.