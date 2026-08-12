¿De Sergio Mayer Mori? Natália Subtil revela que acaba de perder un bebé 

Natália Subtil abrió su corazón en redes sociales para contar una noticia que, según explicó, nunca imaginó tener que compartir. La modelo y conductora brasileña reveló que recientemente perdió un embarazo de cinco semanas y tres días.

La noticia llegó después de que ella y su pareja vivieran varios días de ilusión al descubrir que esperaban un bebé. De acuerdo con lo que relató, ambos comenzaron a imaginar cómo cambiaría su familia con la llegada de un nuevo integrante.

Incluso habían empezado a pensar en nombres y a comprar algunas cosas para el bebé. Uno de los momentos que más recuerda Natália fue cuando se lo contaron a Mila, su hija, quien llevaba tiempo pidiéndole tener un hermanito o una hermanita.

Sin embargo, la felicidad duró poco. La brasileña explicó que recibió la noticia de que había tenido un embarazo químico, una pérdida que ocurre en las primeras semanas de gestación, antes de que el embarazo pueda desarrollarse normalmente.

¿Qué es un embarazo químico?

El embarazo químico ocurre cuando se produce la fecundación y el organismo comienza a generar la hormona del embarazo, pero este se pierde muy poco tiempo después. Por lo general, sucede antes de la quinta semana de gestación.

En el caso de Natália, ella ya tenía cinco semanas y tres días cuando ocurrió la pérdida.

Natalia Subtil y Mila IG: nataliasubtil

Para la modelo, el golpe fue todavía mayor porque ya había comenzado a imaginar la manera en que anunciaría públicamente su embarazo. Según contó, esperaba compartir fotografías y videos para revelar que su familia estaba creciendo.

En lugar de eso, terminó utilizando sus redes sociales para despedirse de un bebé que esperaba con ilusión.

Esperaba con muchísimas ganas poder compartir esta noticia con todos ustedes, explicó Natália al hablar sobre el difícil momento. También reconoció que decidió contar lo ocurrido porque sus seguidores han acompañado diferentes etapas de su vida, tanto las buenas como las complicadas.

Al final de su mensaje, la modelo aseguró que mantiene su fe y cerró con un mensaje de amor para quienes la han acompañado.

¿El bebé era de Sergio Mayer Mori?

Tras conocerse la noticia, una de las preguntas que inevitablemente surgieron en redes fue si el bebé que perdió Natália Subtil era de Sergio Mayer Mori, padre de su hija Mila.

La respuesta, de acuerdo con la información compartida por la propia modelo, es no. Natália tiene actualmente una relación con un hombre llamado Carlos, a quien presentó públicamente en septiembre de 2023.

A diferencia de sus romances anteriores, la brasileña ha decidido mantener esta relación lejos del foco mediático. Su pareja no pertenece al mundo del espectáculo y ella ha preferido proteger su identidad.

Lo que sí ha contado es que se trata de un hombre de alrededor de 40 años. La pareja habría comenzado una relación estable antes de esta noticia y ambos estaban ilusionados con convertirse en padres.

Natália Subtil | IG nataliasubtil

Natália Subtil y Sergio Mayer Mori tienen una hija

La historia entre Natália Subtil y Sergio Mayer Mori pertenece a una etapa completamente distinta de su vida. Ambos se conocieron en 2016, durante el rodaje de Un padre no tan padre, y poco después comenzaron una relación que generó mucha conversación debido a su diferencia de edad.

Ese mismo año anunciaron que esperaban a su primera hija. Mila nació en noviembre de 2016, aunque para entonces la relación entre sus padres ya había terminado.

Después de la separación llegaron varios conflictos relacionados con la convivencia y la manutención de la menor, además de declaraciones públicas entre ambas familias.

| IG nataliasubtil/ smayermori

Con los años, la situación ha cambiado y ambos han buscado establecer una dinámica enfocada en el bienestar de Mila.

Ahora, Natália enfrenta una nueva etapa personal tras la pérdida de su embarazo. La modelo decidió hacer público el momento no para generar polémica, sino para compartir una experiencia que, como muchas otras mujeres, le tocó vivir en silencio durante unos días.

Por ahora, ha preferido mantenerse cerca de su familia y de su pareja mientras procesa la pérdida.