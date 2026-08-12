Arcángel regresa a la Ciudad de México para celebrar dos décadas de trayectoria en la música. El reguetonero puertorriqueño llegará al Palacio de los Deportes para ofrecer dos conciertos como parte de su La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario.

El espectáculo representa una de las principales citas de música urbana en la cartelera de agosto de la Ciudad de México. Por ello, te contamos todos los detalles que debes tomar en cuenta si asistirás a cualquiera de las dos presentaciones.

Concierto de Arcángel en CDMX fechas, horario y posible setlist IG

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Arcángel en CDMX?

Los conciertos de Arcángel se realizarán el 13 y 14 de agosto de 2026 en el Palacio de los Deportes, ubicado en Ciudad de México. Ambas presentaciones están programadas para comenzar a las 20:00 horas.

Cabe mencionar que la segunda fecha no estaba contemplada en el anuncio original de la gira. Fue hasta marzo, que Ocesa informó la incorporación del 14 de agosto después de la demanda de entradas que tuvo la primera presentación.

La llegada del artista a México forma parte de La 8va Maravilla World Tour, concepto que también da nombre a su reciente producción musical y que está relacionado con la celebración por sus 20 años de carrera.

Además de la Ciudad de México, Arcángel se presentará en varias ciudades mexicanas dentro de su recorrido, como Puebla, Mérida, Querétaro y Guadalajara.

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¿A qué hora empieza el concierto de Arcángel y cuándo abren las puertas?

El horario oficial publicado para el concierto del 13 de agosto es a las 20:00 horas. Ticketmaster establece esa hora como el inicio del evento en el Palacio de los Deportes.

Aunque el horario del espectáculo está confirmado, la hora de apertura de puertas no debe confundirse con la hora de inicio del concierto. Hasta el momento, la información pública de Ticketmaster no establece una hora específica para el acceso general.

En conciertos pasados, las puertas suelen abrir con anticipación para que los asistentes puedan encontrar su lugar y acceder al recinto sin contratiempos. Por ello, quienes acudirán al concierto deben considerar tiempo suficiente para llegar al Palacio de los Deportes, pasar los filtros de seguridad y ubicar su acceso antes de la hora señalada para el espectáculo.

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¿Cuál sería el posible setlist de Arcángel en México?

Una de las preguntas que más interés genera entre los seguidores de Arcángel es qué canciones interpretará durante sus dos presentaciones en la capital.

Hasta el momento no existe un setlist oficial publicado para los conciertos del 13 y 14 de agosto de 2026. Por ello, cualquier repertorio previo debe considerarse una posibilidad y no una lista confirmada.

El antecedente más cercano es la presentación que el artista ofreció en el Palacio de los Deportes en 2024. En aquella ocasión, el repertorio incluyó temas como “La ocasión”, “Diles”, “Privado”, “Tacos altos”, “Por amar a ciegas”, “Me prefieres a mí”, “Tú no vive así” y “La Jumpa”, entre otros éxitos de su carrera.

Ese repertorio puede servir como referencia, aunque la gira actual presenta una diferencia importante: Arcángel llega a México con un espectáculo relacionado con la celebración de sus 20 años de trayectoria y con material de su nueva etapa musical.

Por ello, es posible que el show combine canciones que marcaron su carrera con temas recientes. La gira representa una oportunidad para que Arcángel haga un recorrido por diferentes etapas de su carrera. El público podría escuchar canciones que marcaron su trayectoria dentro del reguetón y el trap latino, junto con parte de su material más reciente.

La combinación de éxitos anteriores y canciones nuevas también permitiría que el espectáculo funcione como una celebración de sus dos décadas en la música.

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Arcángel: una carrera de dos décadas en el reguetón

Arcángel, cuyo nombre real es Austin Santos, nació en Nueva York y creció en Puerto Rico, donde comenzó a desarrollar su carrera musical. Su trayectoria tomó fuerza a mediados de los años 2000, cuando se integró a la escena del reguetón y posteriormente inició su camino como solista.

A lo largo de dos décadas, el cantante ha destacado por fusionar reguetón, trap latino y hip hop, además de colaborar con figuras como Daddy Yankee, Bad Bunny, J Balvin y Anuel AA. Canciones como “Me prefieres a mí”, “Por amar a ciegas”, “La ocasión” y “La Jumpa” forman parte de una trayectoria que lo consolidó como uno de los nombres reconocidos de la música urbana.

Su evolución también incluye producciones como El Fenómeno, Sentimiento, Elegancia & Maldad y Los Favoritos, además de trabajos más recientes que mantienen su presencia dentro de la escena urbana.

Con La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario, Arcángel celebra precisamente esta trayectoria y lleva al escenario distintas etapas de su carrera.