“Monster: The Lizzie Borden Story” arrasa en Netflix; buscan 10 temporadas para la franquicia 

La cuarta temporada de la antología de Ryan Murphy, ‘Monster: The Lizzie Borden Story’, comenzó su recorrido en Netflix con resultados destacados. A pocos días de su estreno, la producción se colocó en el primer lugar del Top 10 de la plataforma al registrar 12.2 millones de visualizaciones durante sus primeros cuatro días.

La nueva entrega se suma así a una franquicia que ha logrado mantener el interés del público a lo largo de sus distintas historias, todas inspiradas en casos criminales reales, aunque con elementos de ficción y licencias creativas.

Foto: X Netflix

De acuerdo con las cifras compartidas por Netflix, la serie encabezó el listado correspondiente al periodo del 14 al 20 de septiembre, superando a otras producciones que también consiguieron una importante audiencia durante esos días.

Con sus 12.2 millones de visualizaciones, la temporada protagonizada por Lizzie Borden alcanzó prácticamente el mismo nivel que las dos entregas anteriores de la antología.

‘Monster: The Ed Gein Story’, estrenada en 2025, también consiguió 12.2 millones de visualizaciones durante sus primeros cuatro días, mientras que ‘The Lyle and Erik Menendez Story’ llegó a 12.3 millones en el mismo periodo, tras su lanzamiento en 2024.

Sin embargo, la primera temporada continúa como el estreno más exitoso de la franquicia. ‘Dahmer Monster: The Jeffrey Dahmer Story’, lanzada en 2022, obtuvo 196.2 millones de horas vistas, equivalentes a unos 22.3 millones de visualizaciones en cuatro días.

La producción protagonizada por Evan Peters continúa, además, entre las series de televisión en inglés más populares de Netflix.

Foto: Netflix

¿Qué otras series destacan en el Top 10?

El segundo puesto correspondió a ‘Crew Girl’, que registró 11.3 millones de visualizaciones entre el 14 y el 20 de septiembre. La cifra representa un crecimiento considerable frente a las 5.2 millones que había conseguido durante su primera semana.

Por su parte, ‘The Gentlemen’ ocupó el tercer lugar con seis millones de visualizaciones en su tercera semana dentro del listado.

La primera temporada de la misma serie apareció nuevamente en el ranking gracias a la audiencia obtenida mediante visualizaciones en diferido, con 3.4 millones, mientras que ‘Gabby’s Dollhouse’, con su temporada 14, quedó en la cuarta posición con 4.3 millones.

Foto: X Netflix

¿Cuántas temporadas tendrá ‘Monster’?

La historia de Lizzie Borden podría estar lejos de representar el final de la antología. En una entrevista con The Hollywood Reporter, el cocreador Ian Brennan explicó que durante la búsqueda del caso que protagonizaría la cuarta temporada, Ryan Murphy mencionó que desde hacía tiempo tenía interés en llevar a la pantalla la historia de Borden.

La elección también significó un cambio importante para la franquicia, pues se trata de la primera temporada de ‘Monster’ centrada en una mujer. Las tres entregas anteriores estuvieron dedicadas a Jeffrey Dahmer, los hermanos Lyle y Erik Menéndez y Ed Gein.

¿Qué otros personajes aparecen en la nueva temporada?

La producción no se limita únicamente a reconstruir algunos episodios de la vida de Lizzie Borden. La temporada también incorpora la historia de Aileen Wuornos, una asesina serial estadunidense responsable de la muerte de siete hombres.

De esta manera, la serie combina diferentes historias criminales dentro de una misma temporada, al tiempo que introduce modificaciones narrativas respecto de los acontecimientos históricos en los que está basada.

Ian Brennan también habló sobre los planes que él y Ryan Murphy tienen para el futuro de la franquicia. El creador reveló que ambos han planteado la posibilidad de desarrollar 10 temporadas de ‘Monster’.

Ryan y yo hemos dicho que queremos hacer 10”.

Por ahora, la cuarta temporada demuestra que la antología todavía tiene capacidad para generar grandes cifras de audiencia en Netflix, mientras la producción continúa ampliando su recorrido por distintos casos criminales.