"Confidente de toda la vida": muere la actriz Kelly Lee, hermana de Jamie Lee Curtis

Hollywood está de luto. La actriz Jamie Lee Curtis anunció la muerte de su hermana mayor, Kelly Lee Curtis, quien murió a los 69 años en un entorno de paz, según compartió la propia estrella en una publicación profundamente personal que de inmediato provocó una ola de mensajes de condolencias.

La protagonista de la saga Halloween dio a conocer la noticia mediante un homenaje cargado de cariño y nostalgia, donde recordó el vínculo inquebrantable que compartió con su hermana a lo largo de toda su vida.

Un cálido aloha a mi hermana mayor, Kelly Lee Curtis. Falleció esta mañana. En su casa. En la naturaleza. En paz, escribió Jamie Lee en sus redes sociales.

Sus palabras resonaron entre miles de seguidores y colegas de la industria, quienes reaccionaron con mensajes de apoyo y solidaridad ante la pérdida de una integrante de una de las familias más emblemáticas de Hollywood.

El emotivo mensaje de despedida de Jamie Lee Curtis

Más allá de confirmar el fallecimiento, Jamie Lee Curtis dedicó un mensaje conmovedor sobre quién fue Kelly en su vida.

La actriz la describió como "mi primera amiga y confidente de toda la vida", una frase que da cuenta del estrecho lazo que las unió desde la infancia.

En su publicación, también recordó la esencia de su hermana con palabras llenas de admiración.

"De una belleza deslumbrante", escribió Jamie, al destacar no sólo su presencia, sino también su talento como actriz y su profunda personalidad.

La intérprete también destacó el orgullo que Kelly sentía por sus raíces familiares, recordando su herencia danesa y judía húngara, así como su fuerte amor por Estados Unidos.

Jamie evocó además aspectos entrañables de su carácter, describiéndola como una mujer generosa y con un estilo único que la distinguía.

Para cerrar su mensaje, compartió una despedida especialmente emotiva:

“Isten Veled a mi hermana del sol y la luna, mi Tai. Nos vemos en el camino”.

La expresión húngara “Isten Veled” puede traducirse como "adiós" o "que Dios te acompañe", un gesto cargado de simbolismo y conexión con la historia familiar.

mensaje Jamie Lee Curtis Redes sociales

¿Quién fue Kelly Lee Curtis?

Aunque para muchos era conocida principalmente como la hermana de Jamie Lee Curtis, Kelly Lee construyó una carrera propia dentro del entretenimiento.

Nacida en 1956, fue hija de dos auténticas leyendas del cine: Tony Curtis y Janet Leigh, protagonistas que marcaron una época dorada en Hollywood.

Desde muy joven se acercó al mundo de la actuación, debutando en la década de los 80 con una pequeña participación en Trading Places (1983), una cinta que con el tiempo se convirtió en un clásico de la comedia.

Jul 12, 1994 - Los Angeles, CA, USA - JAMIE LEE CURTIS and sister Kelly at the True Lies Premiere (Credit Image: © Kathy Hutchins/ZUMA Press) ZUMA Press, Inc.

Ese primer trabajo representó también una coincidencia familiar, ya que compartió créditos con su hermana Jamie.

Su paso por el cine de culto y la televisión

Uno de los papeles más recordados de Kelly Lee Curtis fue en The Devil’s Daughter (La Setta, 1991), una película de terror italiana producida por Dario Argento y dirigida por Michele Soavi.

Su actuación en esta producción la convirtió en una figura reconocida entre los seguidores del cine de culto europeo, gracias a una interpretación intensa dentro de una historia oscura y perturbadora.

Jamie Lee Curtis and sister Kelly at the Noche De Ninos Gala held at the Beverly Hilton Hotel in Los Angeles - 09 May 2009 Bang Media International

Una carrera detrás de cámaras

Con el paso del tiempo, Kelly encontró una nueva pasión lejos de los reflectores, con el trabajo de producción y asistencia técnica.

En años recientes colaboró de cerca en proyectos vinculados a la carrera de su hermana, incluyendo la nueva trilogía de Halloween y la multipremiada Everything Everywhere All at Once, película con la que Jamie Lee Curtis conquistó el Oscar.

Su aporte detrás de cámaras reflejó una faceta profesional menos visible, pero igual de significativa.

La partida de Kelly Lee Curtis deja una profunda huella no sólo en quienes compartieron con ella, sino también en la historia de una dinastía que ha dejado una marca imborrable en Hollywood.

Jamie Lee Curtis with her sister Kelly Curtis at the premiere of 'Hitchcock' held at the Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles - 20 November 2012 Bang Media International

Hoy, su recuerdo permanece en la memoria de su familia y en las palabras de quien la conoció mejor: su hermana menor, quien la despidió como esa presencia constante que la acompañó toda la vida, su eterna "confidente".