Director de “Un vals” aclara quién eligió a la modelo que se parece a Cazzu del video de Nodal

La conversación alrededor del video “Un vals” de Christian Nodal tomó otro rumbo luego de que su director saliera a explicar lo que ocurrió detrás de cámaras.

Y es que la polémica no giraba en torno a la música, sino a la elección de la protagonista del clip, señalada en redes por su parecido físico con Cazzu, expareja del cantante.

Fue el propio director, Juan Barbazán, quien decidió hablar públicamente y asumir la responsabilidad. Su versión cambia el foco: la elección de la modelo no fue de Nodal, ni formó parte de una estrategia.

El casting de “Un vals”: una decisión que no pasó por Nodal

De acuerdo con Barbazán, la selección de la actriz fue un proceso completamente interno de producción. La elegida fue Dagna Mata, una actriz mexicana radicada en España que encajaba con el perfil que buscaban.

El director explicó que encontrar talento mexicano en ese país no es tan sencillo, por lo que, cuando recibieron su perfil, decidieron avanzar sin mayor cuestionamiento. En ese momento, asegura, nadie dentro del equipo percibió similitudes con Cazzu.

El punto clave es que Christian Nodal no participó en esa decisión. Según el relato, ni siquiera vio a la modelo antes de la publicación del video, ya que el material final fue entregado directamente a la empresa encargada de aprobarlo.

Christian Nodal responde a polémica por modelo de “Un vals” y comparaciones con Cazzu y Ángela Aguilar IG

Un parecido que detonó la conversación en redes

El tema estalló una vez que el video se hizo público. Usuarios comenzaron a comparar a la protagonista con Cazzu, lo que llevó a especulaciones sobre una posible indirecta o referencia personal dentro del proyecto.

Barbazán reconoce que el equipo no anticipó esa reacción. Incluso comenta que el parecido no fue evidente durante el rodaje, sino que se volvió tema hasta que el contenido circuló ampliamente.

En ese contexto, el director dejó claro que no hubo intención de generar controversia, ni de vincular la narrativa del video con la historia personal del cantante.

Dagna Mata, modelo que aparece en el video de Nodal. Especial

El mensaje de Nodal y su situación profesional

Mientras el debate seguía creciendo, el propio Nodal publicó un mensaje que llamó la atención. En él, dejó entrever que actualmente no tiene control total sobre su imagen, su nombre ni su música, señalando que lo ocurrido con el video es una muestra de esa situación.

El cantante atraviesa un momento clave en su carrera, marcado por su salida de Sony Music y su intención de retomar relación con Universal Music, compañía con la que mantiene un conflicto legal desde hace años.

Este contexto ayuda a entender por qué decisiones como la del videoclip pueden no pasar directamente por él, algo que él mismo dejó entrever en su mensaje.

Christian Nodal responde a polémica por modelo de “Un vals” y comparaciones con Cazzu y Ángela Aguilar IG

Barbazán pide disculpas públicas

Ante la dimensión que tomó el tema, Barbazán también ofreció disculpas públicas. No solo a Nodal, sino también a su esposa, Ángela Aguilar, por cualquier incomodidad que la situación pudiera haber generado.

El director relató que la primera reacción del cantante, una vez que el video ya estaba publicado, fue en tono de sorpresa. Según contó, Nodal le expresó que la situación lo había metido en un problema inesperado.

A partir de ahí, la comunicación entre ambos se dio ya con el video en circulación, cuando la conversación digital estaba en pleno crecimiento.

Director de “Un vals” aclara quién eligió a la modelo del video de Nodal Captura de Pantalla

Un video que quedó marcado más por su contexto que por su música

Aunque “Un vals” forma parte de la nueva etapa musical de Nodal, el lanzamiento terminó rodeado de factores externos que desviaron la atención. Entre el parecido de la modelo, las especulaciones sobre su vida personal y su situación contractual, el videoclip se convirtió en un punto de conversación más allá de lo artístico.

Lo que deja claro la explicación de Barbazán es que la polémica nació de una coincidencia no prevista, amplificada por el contexto mediático que rodea al cantante.

Mientras tanto, el video sigue acumulando reproducciones y comentarios, ahora con una narrativa distinta: la de un proceso creativo que tomó un giro inesperado una vez que salió a la luz.