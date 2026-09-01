El hijo de Michelle Vieth rompe el silencio

Ayer lunes presentamos la primera parte de una entrevista exclusiva que tuve con Leandro Ampudia Vieth, hijo mayor de la actriz Michelle Vieth, y les puedo decir que la conversación tiene momentos realmente fuertes.

Leandro tiene apenas 21 años y decidió contar su versión de una historia familiar que, según sus propias palabras, terminó afectando su relación con su mamá, sus estudios y hasta el rumbo que estaba tomando su vida.

El joven me explicó que Michelle se molestó cuando se enteró de que estaba viviendo con su novia.

Y lo que aparentemente pudo quedarse en una diferencia entre madre e hijo terminó escalando.

Leandro me relata que en una ocasión, alrededor de la medianoche, su mamá llegó al departamento, le quitó las llaves del automóvil y lo corrió de la casa.

Así, de un momento a otro.

Estamos hablando de un joven que estaba estudiando aviación, que tenía una meta profesional y que de pronto tuvo que enfrentarse a una situación económica completamente distinta.

Según me contó, ya no pudo seguir pagando la escuela.

Y después viene lo más delicado.

Leandro asegura que alguien se comunicó con la escuela de aviación para pedir que lo dieran de baja.

Esto ya cambia completamente el tono de la historia.

Porque una cosa es un pleito familiar y otra muy diferente que exista, según su testimonio, una acción que pudiera afectar directamente su preparación profesional.

¿Quién hizo esa petición?, ¿por qué? y ¿qué había detrás? Eso lo explica el propio Leandro en la entrevista completa que podrán ver hoy en mi canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante TV.

Yo no quiero adelantar juicios ni sentenciar a nadie. Michelle Vieth tiene, por supuesto, todo el derecho de responder y dar su versión. Pero también Leandro, a sus 21 años, tiene derecho a hablar de lo que asegura haber vivido.

Y cuando un hijo decide sentarse públicamente para contar una historia de esta naturaleza, evidentemente, existe un conflicto que no podemos minimizar. Escúchenlo. Vean la entrevista completa y entonces saquen sus propias conclusiones.

CRISTIAN CASTRO, EN RACHA GANADORA

Cambiando radicalmente de tema, Cristian Castro atraviesa por un gran momento profesional.

Después de una presentación triunfal en la Ciudad de México, Cristian viajó a Guadalajara y nuevamente consiguió una respuesta espectacular del público.

Entre quienes estuvieron presentes para verlo se encontraban Cuquita Abarca, viuda de Vicente Fernández, y el piloto mexicano Checo Pérez.

Eso dice mucho del nivel de convocatoria que sigue teniendo Cristian.

Porque se puede hablar muchísimo de sus excentricidades, de sus declaraciones, de sus cambios de imagen y de su vida privada, pero hay algo que no admite demasiada discusión: Cristian Castro tiene una de las mejores voces de su generación.

Y, además, tiene repertorio. Azul, Por amarte así, No podrás, Lloviendo estrellas, Nunca voy a olvidarte y muchas otras canciones que siguen siendo coreadas por miles de personas. Ahora se prepara para presentarse los próximos 11 y 12 de septiembre en Las Vegas, Nevada. Y justamente ahí viene otra historia.

LAS VEGAS SERÁ UNA LOCURA MEXICANA

La próxima semana, Las Vegas se va a convertir prácticamente en territorio mexicano.

La cantidad de artistas que estarán presentándose alrededor de las fiestas patrias es impresionante.

Carín León tendrá varias presentaciones en Las Vegas Sphere, uno de los recintos más espectaculares del mundo.

Cristian Castro tendrá dos noches.

Alejandro Fernández estará los días 15 y 16 de septiembre.

También estarán Banda MS, Duelo, Matute y Marco Antonio Solís, El Buki.

Es decir, habrá noches mexicanas para todos los gustos. Y esto no es casualidad. Desde hace décadas, septiembre en Las Vegas se convirtió en una de las fechas más importantes para los artistas mexicanos.

Ahí se presentaron durante años figuras como

Vicente Fernández, Juan Gabriel, Luis Miguel, Alejandro Fernández y Marco Antonio Solís.

La diferencia es que hoy vemos una generación nueva tomando esos espacios.

El caso de Carín León es clarísimo.

Que un artista mexicano tenga varias fechas en Sphere demuestra el nivel de internacionalización que está alcanzando la música de nuestro país. Y Las Vegas, durante el 15 de septiembre, es una fiesta aparte.

Uno llega y escucha español por todas partes.

Hay mexicanos que viajan desde nuestro país, pero también desde California, Texas, Arizona, Chicago, Nueva York y muchos otros lugares de Estados Unidos.

Los casinos se llenan de banderas mexicanas, sombreros, camisetas, música y gente celebrando.

Es una auténtica invasión mexicana, en el mejor sentido de la palabra.

Así que si usted estará por allá, vaya escogiendo.

Carín León, Cristian Castro, Alejandro Fernández, Banda MS, Duelo, Matute o El Buki.

Lo difícil no será encontrar qué ver. Lo difícil será decidir a cuál concierto ir. Porque la próxima semana, por unos días, Las Vegas va a parecer México.