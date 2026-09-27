31 Minutos regresa a Canal Once; ¿cuándo y a qué hora?

Los fans de 31 Minutos tienen una nueva razón para celebrar, pues el famoso noticiero de títeres regresará a la programación de Canal Once este mismo año.

La serie creada por Álvaro Díaz y Pedro Peirano volverá a la televisión mexicana después de una etapa de gran actividad para la franquicia, que durante este año llegó incluso al Zócalo de la Ciudad de México con un concierto gratuito de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Juanín Juan Harry, entre otros personajes.

31 Minutos regresará a Canal Once el martes 6 de octubre de 2026 Captura de pantalla IG: @onceninasyninos

¿Cuándo regresa 31 Minutos a Canal Once?

31 Minutos regresará a Canal Once el martes 6 de octubre de 2026, de acuerdo con la información difundida por la televisora pública a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

El video es protagonizado por Juan Carlos Bodoque, quien entra a las instalaciones de Canal Once y recoge una credencial de Bisbirije, otra de las series reconocidas de la televisora. Mientras tanto, Tulio Triviño también participa en el video con su particular saludo y agrega que tiene un anuncio.

Hola amigos de 31 Minutos, soy Tulio Triviño y antes de empezar quiero compartir con ustedes una noticia muy especial.

Después de esto, tanto en la imagen como en la descripción del video se dieron detalles sobre la transmisión del programa.

La producción chilena ha mantenido una relación cercana con la televisión pública mexicana. La propia televisora también ha recordado la presencia de 31 Minutos en su programación con motivo de diferentes actividades y transmisiones especiales.

¿A qué hora y qué días se transmitirá 31 Minutos?

La espera tendrá una fecha y hora concretas. Estos son los datos del regreso:

Fecha de regreso: martes 6 de octubre de 2026

Días de transmisión: martes y jueves

Horario: 17:30 horas

Canal: Canal Once

El horario permitirá que el programa vuelva a ocupar un espacio durante las tardes, una franja con la que la serie tiene una larga relación en la televisión mexicana.

El horario permitirá que el programa vuelva a ocupar un espacio durante las tardes Captura de pantalla IG: @onceninasyninos

¿Dónde ver 31 Minutos en México?

La nueva etapa de 31 Minutos podrá verse a través de Canal Once, la televisora pública del Instituto Politécnico Nacional. Además, también será transmitida por la señal digital 11.3, indicó la televisora en otro de los videos que forman parte del anuncio del regreso de la famosa serie de televisión.

Canal Once inició transmisiones en 1959 y se presenta como la primera televisora pública de México, con contenidos educativos, culturales, informativos y de entretenimiento.

Para quienes crecieron con el programa, el regreso tiene además un significado especial. La serie se convirtió en una de las producciones infantiles más identificadas con la programación de Canal Once en México.

Por ello, quienes quieran volver a disfrutar del programa deberán estar pendientes de Canal Once los martes y jueves a las 17:30 horas.

Al frente del peculiar noticiero se encuentra Tulio Triviño IG: @museo_31

Tulio Triviño, Bodoque y los personajes de 31 Minutos vuelven a la televisión

Una de las razones por las que el regreso de 31 Minutos genera expectativa es la posibilidad de volver a ver a sus personajes más conocidos.

Al frente del peculiar noticiero se encuentra Tulio Triviño, conductor de personalidad extravagante que comparte el estudio con Juan Carlos Bodoque, el periodista estrella del programa y responsable de algunas de las secciones más recordadas.

También forman parte de este universo Juanín Juan Harry, productor del noticiero; Patana, sobrina de Tulio; Calcetín con Rombos Man, el superhéroe que defiende los derechos de los niños; Mario Hugo, reportero de la sección “La Dimensión Hermosa y Desconocida”, y Policarpo Avendaño, encargado del famoso ranking “Top Top Top”.

La serie combina títeres, música, humor y una parodia del formato de los noticieros tradicionales. Esa fórmula permitió que el programa tuviera elementos dirigidos a los niños, pero también referencias que podían reconocer los espectadores adultos.

Su permanencia en el publico mexicano se hizo evidente durante el concierto realizado en el Zócalo de la Ciudad de México el 30 de abril de 2026. En esa ocasión, más de 230 mil personas participaron en el evento, mientras que Canal Once formó parte de las televisoras que transmitieron el espectáculo.

Ciudad de Mexico. 30 abril 2026. Concierto de 31 Minutos en el Zocalo Capitalino, como parte de los festejos por el Dia del Nino y la Nina. Foto: Eduardo Jimenez / @LaloJimenezF22 Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

La vigencia de la franquicia también está relacionada con su capacidad para conectar con distintas generaciones. Sus canciones, personajes y humor permanecen presentes entre quienes conocieron el programa durante su infancia y quienes lo descubren actualmente.

Ahora, esa conexión volverá a la televisión abierta mexicana, con una nueva oportunidad para que varias generaciones se reencuentren con uno de los programas infantiles más reconocidos de la televisión latinoamericana.