"Me despido del amigo que te enseña cosas": Rafael Amaya sobre el final de 'El señor de los cielos'

Superó todo tipo de “obstáculos”. Así es como describe el actor Rafael Amaya a su personaje y a la serie transmitida en Telemundo El señor de los cielos; algunos de ellos fueron temas legales o hasta el uso de lenguaje en una década (inicios del 2010) que no se acostumbraba a ver una historia de un narco poderoso en un país azotado por el crimen organizado.

Hoy todo es más fácil, se pueden decir groserías o hablar como se habla coloquialmente, en las series es distinto. Pero, por ejemplo, hay gente que sigue diciendo que es una apología al narco, no sé qué. Y es algo que lo veo por todos lados. Nosotros estamos contando historias para que se diviertan, para que se entretengan, para que lo disfruten, para que se sientan identificados con lo que estamos viviendo en México, porque eso es lo que estamos viviendo”, sostiene Rafael en entrevista.

La última temporada, que se estrenó esta semana, tendrá ese mismo tono: contará historias desde la verdad, defiende Amaya, ingrediente que lo ha distinguido a lo largo de casi 12 años de interpretar a Aurelio Casillas.

Estuvimos ahí, en un espacio de casi dos años para prepararme, para informarme, para leer todo lo que tenía que leer e investigar bien a mi personaje, se atrasó por temas legales, por cuestiones de: ‘¿cómo nunca se ha contado una historia así? Todo el tiempo hemos visto las telenovelas clásicas de la televisora esta. Entonces, ¿cómo vas a sacar algo así? Lo que pasa es que es televisión abierta’, nos cuestionaron, pero estábamos preparados; ahora sólo fluyo, ya conozco por demás al personaje”, describe Amaya.

Pero todo tiene un final, y para él llegó el momento de despedirse de Aurelio, un personaje que en la vida real fue una de las caras más distinguibles del crimen organizado, pero que para Amaya es como alejarse de un ser querido.

Pues, es como despedirse del amigo que te enseña cosas, el amigo sabio que te enseña muchas cosas. Que sí me ha costado, pues esta última la planeamos nosotros. Es planeado. Y siendo parte ya del desarrollo de la historia como productor ejecutivo también, pues quería que quedara justo y que fuera un homenaje al público también. Y a todas las temporadas, a toda la saga, un homenaje. Y estoy muy contento de cerrar este ciclo así y de esta manera”, cuenta.

Pero no es su final como actor y mucho menos como productor, Rafael deja abierta la puerta y seguirá explorando el universo que ya conoce.

“Vienen cosas relacionadas con la estructura de El señor de los cielos, basadas en la vida real. Porque dicen: ‘Si vas a contar una historia, que sea de algo que tú sepas muy bien’. Y yo, si sé de algo, pues es de El señor de los cielos. Y pues no va a ser El señor de los cielos, pero hay muchas historias que se merecen contarlas. Y bien, porque se han contado muchas historias que son muy buenas y qué desperdicio, creo que no han aprovechado muy bien la oportunidad. Ahora pásame el balón. Voy al área de gol”, asegura.

El próximo pasó será consolidarse como Joaquín Guzmán Loera en la serie que está supervisando Emma Coronel, la propia esposa de el mismo Chapo.