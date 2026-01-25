¿Mark Ruffalo fue despedido por Marvel? La verdad detrás de los rumores

Mark Ruffalo volvió a estar en el centro de la conversación tras su discurso en los Globos de Oro 2026, lo que reavivó rumores sobre su relación con Disney y Marvel.

El actor fue contundente en su intervención donde calificó a Donald Trump como "el peor presidente en la historia del país".

Criticó abiertamente la agresión militar y dejó claro su posicionamiento político, diciendo en público todo aquello que suele incomodar —y enfurecer— al sector conservador, especialmente al clásico tío que convierte la cena de Acción de Gracias en un debate imposible.

Mark Ruffalo Grosby

¿Disney despidió a Mark Ruffalo? Todo indica que es falso

En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron de versiones que aseguraban que Disney y Marvel Studios habían roto relaciones con Mark Ruffalo, supuestamente como consecuencia de su discurso político durante los Globos de Oro 2026.

Videos, publicaciones y comentarios comenzaron a viralizarse, generando alarma entre los fans del Universo Cinematográfico de Marvel ante la posibilidad de perder al actor que da vida a Hulk.

La velocidad con la que se propagaron estas afirmaciones llevó a muchos a tomarlas como hechos confirmados, compartiendo notas y opiniones que daban por sentado un despido que, en realidad, carece de sustento.

Hasta ahora, no existe ninguna confirmación oficial por parte de Disney, Marvel Studios ni de medios especializados reconocidos que respalde la supuesta salida de Ruffalo del UCM.

Todo apunta a que los rumores surgieron de una mezcla de polarización política, interpretaciones fuera de contexto, viejas bromas recicladas y confusión sobre el futuro del personaje de Hulk dentro de la franquicia.

Lejos de tratarse de una decisión corporativa real, la narrativa parece haber sido amplificada por sectores que desde hace tiempo cuestionan la postura política del actor.

En síntesis, no hay evidencia que indique que Mark Ruffalo haya sido despedido o apartado de Marvel, y su relación con el estudio, hasta el momento, permanece intacta.

¿De dónde surgieron los rumores?

El origen de estos señalamientos no es único, pero sí identificable. Por un lado, provienen de sectores que quisieran que fueran ciertos.

La postura política progresista de Mark Ruffalo y su activismo constante lo han colocado desde hace años en la mira de grupos conservadores, para quienes su discurso en los Globos de Oro representó el pretexto ideal para alimentar versiones sobre un supuesto despido, independientemente de que existiera o no sustento real.

A esto se suma un elemento que ha contribuido a la confusión: una broma antigua sacada completamente de contexto.

La narrativa de que Ruffalo fue “despedido” se remonta a 2018, cuando, durante una aparición en The Tonight Show con Jimmy Fallon, el actor hizo una broma relacionada con Avengers: Endgame.

En tono de humor, los hermanos Russo respondieron en redes sociales con un mensaje irónico que decía “Mark, estás despedido”. En su momento, fue claramente una broma entre colegas.

Sin embargo, años después, capturas de ese mensaje comenzaron a circular sin contexto, y quienes desconocían el origen del chiste lo interpretaron como una declaración real. Hoy, esa broma reciclada se mezcla con la polarización política actual, dando lugar a una cadena de desinformación que ha amplificado rumores sin fundamento.