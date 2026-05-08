Edén Muñoz cambia fecha de concierto en Los Mochis tras incendio en centro comercial

La ciudad de Los Mochis atraviesa días de profunda tristeza después del incendio registrado en Plaza Fiesta Las Palmas, uno de los centros comerciales más concurridos de la zona. El siniestro dejó al menos cinco personas fallecidas y 38 lesionadas, además de escenas de caos y desesperación entre quienes se encontraban en el lugar.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el fuego avanzó rápidamente entre los locales mientras una espesa nube de humo complicaba la evacuación de las personas que se encontraban dentro. Algunas grabaciones muestran incluso el colapso de partes del techo del inmueble, situación que provocó pánico entre las personas que intentaban salir.

Hasta ahora, las autoridades continúan investigando las causas del incendio y no han emitido un informe definitivo sobre el origen de la tragedia. Mientras tanto, la comunidad permanece consternada por las víctimas y por las personas que continúan recibiendo atención médica.

Edén Muñoz decide posponer su concierto

En medio de este ambiente de duelo, Edén Muñoz informó que el concierto que ofrecería este fin de semana en Los Mochis será reprogramado. El cantante explicó que emocionalmente no se encuentra en condiciones de subir al escenario mientras su ciudad natal enfrenta una situación tan dolorosa.

A través de un mensaje compartido en redes sociales, el intérprete expresó su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que un espectáculo musical no sería apropiado en este momento.

El exvocalista de Calibre 50 reconoció sentirse profundamente impactado por lo ocurrido y afirmó que, antes que artista, también es una persona sensible al sufrimiento de quienes atraviesan pérdidas y momentos difíciles.

Mensaje de Eden Muñoz

Edén Muñoz lanza contundente mensaje

Las palabras del cantante rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores, quienes respaldaron la decisión de posponer el evento. Muñoz confesó que la tragedia lo tocó de manera personal debido a su vínculo con la ciudad y a la empatía que siente por las víctimas.

El compositor sinaloense aseguró que no podría ofrecer un show lleno de alegría mientras muchas familias viven horas de angustia y tristeza. También recordó que, como padre, hijo y amigo, entiende el dolor que provoca una situación de este tipo.

Su mensaje fue interpretado por muchos usuarios como una muestra de respeto hacia la comunidad mochitense, especialmente porque el artista ha mantenido durante años una conexión cercana con su tierra natal.

Nueva fecha para el concierto en Los Mochis

Aunque el espectáculo fue suspendido temporalmente, Edén Muñoz confirmó que la presentación sí se llevará a cabo más adelante. La nueva fecha programada será el próximo 20 de junio.

El cantante señaló que espera reencontrarse con su público en un momento distinto, cuando la ciudad pueda recuperar poco a poco el ánimo después de la tragedia.

Eden Muñoz

Asimismo, reiteró que sus seguidores merecen disfrutar un concierto en un ambiente de celebración y no en medio de un escenario marcado por el luto y la preocupación.

Fans apoyan la decisión del cantante

Tras el anuncio, cientos de seguidores reaccionaron en redes sociales enviando mensajes de apoyo al artista y mostrando comprensión ante la situación. Muchos coincidieron en que lo ocurrido en Plaza Fiesta Las Palmas cambió completamente el ambiente de la ciudad y que la prioridad debe ser acompañar a las familias afectadas.

Eden Muñoz

Mientras Los Mochis intenta recuperarse de uno de los episodios más impactantes de los últimos años, la decisión de Edén Muñoz refleja cómo la tragedia no sólo golpeó a las víctimas directas, sino también a toda una comunidad que hoy permanece unida en medio del dolor.

AAAT*