Carlos Trejo habla de su hijo y destroza a su hermana en La Granja VIP; "porquería de mujer"

Carlos Trejo sorprendió durante sus primeras horas en La Granja VIP 2026 al abrirse sobre algunos de los episodios más personales de su vida. El llamado “Cazafantasmas” habló frente a sus compañeros sobre la orientación sexual de uno de sus hijos, pero también recordó la complicada relación que mantuvo con su hermana, a quien señaló por una traición que, aseguró, nunca logró perdonar.

La conversación ocurrió apenas un día después del estreno de la segunda temporada de La Granja VIP, en el que Trejo se convirtió en uno de los participantes que más rápidamente comenzó a revelar detalles de su vida fuera de las cámaras.

Carlos Trejo recuerda cuando su hijo le dijo que era homosexual

Uno de los momentos que llamó la atención ocurrió cuando Carlos Trejo recordó la conversación en la que uno de sus hijos le habló de su orientación sexual.

De acuerdo con lo relatado por el investigador paranormal, su respuesta fue hacerle saber que aquello no modificaría el vínculo entre ambos.

“No te falta el corazón, no te faltan los pulmones, no te falta el cerebro… vas a ser mi hijo toda la vida”.

Trejo sostuvo que aceptó la orientación sexual de su hijo y reflexionó sobre las dificultades que podían enfrentar las personas homosexuales años atrás debido a los prejuicios sociales.

No es la primera ocasión en la que el autor de Cañitas habla públicamente del tema. En 2019 declaró que tenía un hijo gay y que se sentía orgulloso de él, aunque en aquella ocasión una persona identificada por TVNotas como cercana a la familia aseguró que la relación entre ambos no siempre había sido buena y que la aceptación habría llegado años después. Se trató, sin embargo, de una versión atribuida a una fuente anónima.

Más recientemente, en julio de 2025, Karlo Trejo también habló ante medios sobre la reacción de su padre al conocer su orientación sexual y aseguró que, aunque tuvo que procesar la noticia, finalmente “lo aceptó muy bien”.

Carlos Trejo arremete contra su hermana en La Granja VIP

El tono de la conversación cambió cuando Trejo habló de otro integrante de su familia: su hermana.

El participante aseguró que una de las mayores traiciones que sufrió en su vida provino precisamente de ella y dejó ver que el conflicto fue tan fuerte que nunca logró reconciliarse emocionalmente con lo ocurrido.

“Gracias a Dios mi hermana se murió”, expresó Carlos Trejo ante sus compañeros de La Granja VIP, declaración que causó sorpresa entre quienes se encontraban escuchándolo.

Aunque durante el fragmento Trejo habló del profundo resentimiento que mantuvo hacia ella, hasta el momento no se han difundido públicamente todos los detalles sobre qué habría ocurrido entre ambos ni las circunstancias específicas de la supuesta traición a la que hizo referencia.