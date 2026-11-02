¿Cómo fue el emotivo altar de Día de Muertos que Maribel Guardia dedicó a Julián Figueroa?

El amor de una madre no conoce despedidas y Maribel Guardia encontró en una de las tradiciones más representativas de México una manera de mantener cerca el recuerdo de su hijo. Con motivo del Día de Muertos, la actriz abrió las puertas de su hogar para mostrar el altar de tres niveles que dedicó a Julián Figueroa.

Maribel Guardia muestra su altar de Día de Muertos

A través de un video publicado en sus redes sociales, la conductora compartió los detalles de este homenaje, cuyo significado va mucho más allá de una decoración tradicional. Julián falleció el 9 de abril de 2023, a los 27 años, a consecuencia de un infarto agudo al miocardio.

La actriz rindió homenaje a su hijo con una ofrenda de tres niveles que incluyó sus botas, su sombrero y una chamarra que también perteneció a Joan Sebastian. IG maribelguardia

Desde entonces, su madre ha encontrado distintas formas de honrar su memoria y, en esta ocasión, decidió continuar una costumbre que fue el propio cantante quien le enseñó a valorar.

Maribel Guardia habla de la devoción de Julián Figueroa al Día de Muertos

Durante el recorrido por la ofrenda, Maribel explicó que su hijo sentía una profunda devoción por esta celebración. Cada año, Julián preparaba un altar especial para recordar a su padre, el fallecido cantante Joan Sebastian, quien murió en 2015.

Maribel Guardia explicó que heredó de su hijo el amor por el Día de Muertos y compartió cómo era la devoción con la que él preparaba sus propias ofrendas. IG maribelguardia

La actriz recordó que el joven no se limitaba a colocar fotografías o alimentos, sino que también escribía cartas y reunía pertenencias que habían formado parte de la vida del intérprete de Juliantla.

Ustedes saben que es una tradición que él amaba, que él respetaba muchísimo y que la hacía con una gran devoción. Yo la verdad la heredé de él”, compartió.

Para Maribel, observar la dedicación con la que Julián recordaba a su padre fue una experiencia especialmente conmovedora. Ahora, al preparar su propia ofrenda, continúa ese legado familiar y transforma la tradición en un puente simbólico entre las generaciones.

El significado de los tres niveles del altar de Maribel Guardia

La ofrenda fue organizada en tres niveles, inspirados en la cosmovisión prehispánica: el inframundo, el plano terrenal y el cielo. Cada espacio reúne elementos que representan la personalidad, las creencias y la historia del joven cantante.

Una imagen de la Virgen de Guadalupe, las pertenencias de Julián y mariposas de papel fueron algunos de los detalles que dieron significado al altar que conmovió a sus seguidores. IG maribelguardia

En la parte inferior, que simboliza el Mictlán, Maribel colocó a sus perros como acompañantes espirituales, en alusión al xoloitzcuintle que, de acuerdo con la tradición, guía a las almas en su camino. También incluyó el sombrero y las botas que Julián utilizaba durante sus presentaciones.

El segundo nivel representa el mundo de los vivos y concentra algunos de los recuerdos más especiales. Ahí destaca una chamarra de cuero que perteneció originalmente a Joan Sebastian y que, después de su muerte, pasó a manos de Julián. El joven la utilizó en sus espectáculos y presentaciones ecuestres, por lo que se convirtió en una prenda cargada de historias familiares.

Esa chamarra, si hablara, tiene tantas historias que contar, tanto del padre como del hijo”, explicó la actriz.

Desde la chamarra de Joan Sebastian hasta sus comidas favoritas, cada elemento del altar de Maribel Guardia estuvo pensado para recordar la personalidad y las creencias de Julián. IG

En este mismo espacio colocó una imagen de San Miguel Arcángel, santo al que Julián era devoto, además de algunos de sus alimentos preferidos: tacos, papas fritas, elotes, pan de muerto y alitas con picante.

En el nivel superior, que representa el cielo, destaca una pintura al óleo de la Virgen de Guadalupe realizada por la madre de Maribel Guardia. La actriz recordó que encomendó la vida de Julián a la Virgen desde su nacimiento, en 1995, por lo que su presencia tiene un significado especial dentro del homenaje.

La ofrenda también fue decorada con mariposas monarca de papel, un elemento que evoca la creencia popular de que las almas regresan durante estas fechas para visitar a sus seres queridos.

El emotivo mensaje de Maribel Guardia para recordar a su hijo en Día de Muertos

Junto al video, Maribel publicó unas palabras que reflejan el profundo vínculo que mantiene con su hijo, incluso después de su partida.

A más de tres años de la partida de Julián Figueroa, Maribel Guardia continúa honrando su memoria con una tradición que los unía y que ahora tiene un significado todavía más especial. @maribelguardia

La vida nos separó, pero el amor que nos une es más fuerte que la muerte, porque tú sigues viviendo en mí. Y mi amor te seguirá por toda la eternidad. Tu madre, que no te olvida”, escribió.

La actriz también aclaró que no necesita esperar al Día de Muertos para recordar a Julián, pues su presencia permanece en sus pensamientos todos los días. Sin embargo, encuentra en esta celebración una oportunidad especial para evocar su vida, sus gustos y las tradiciones que tanto disfrutaba.

Mi hijo vive en mi corazón. No hace falta tener este día, porque todos los días lo recuerdo a cada instante”, expresó.

Con este altar, Maribel Guardia no solo rindió homenaje a su hijo, sino que encontró una manera de celebrar la vida de Julián y mantener presente el legado que dejó en su familia.