Mariana Rodríguez y Samuel García dan la bienvenida a Raquel, su tercera hija

Mariana Rodríguez y Samuel García viven un momento especial en su familia tras convertirse nuevamente en padres. La pareja, que suele compartir en redes sociales algunos momentos de su vida, dio a conocer la llegada de su tercera hija Raquel.

Durante las últimas horas, la titular de AMAR a Nuevo León mantuvo al tanto a sus seguidores sobre lo que estaba ocurriendo, desde su llegada al hospital hasta los primeros momentos junto a su bebé. Además, mostró cómo se encontraba después del parto y algunas escenas familiares que no tardaron en llamar la atención.

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Nace Raquel, la tercera hija de Mariana Rodríguez y Samuel García

La familia del gobernador de Nuevo León creció con la llegada de Raquel, quien nació durante la madrugada de este domingo 25 de octubre de 2026, después de varias horas de labor de parto en un hospital privado de San Pedro Garza García, Nuevo León.

La noticia fue confirmada por Mariana Rodríguez, quien utilizó sus redes sociales para presentar a su tercera hija y compartir algunos detalles de su nacimiento, entre ellos el peso de la recién nacida.

“Bienvenida Raquel. 25 de octubre 2026… 3.080 kg… perfecta”, escribió.

Con este mensaje, la esposa de Samuel García publicó una fotografía familiar en la que aparece la pequeña, aunque sus hermanas mayores no estaban presentes en ese momento.

Raquel se convierte así en la integrante más pequeña de la familia, que ahora está conformada por cinco personas. Sus hermanas son Mariel, nacida en 2023, e Isabel, quien llegó al mundo en 2025.

Mariana Rodríguez comparte los primeros momentos de Raquel

Las redes sociales también fueron el espacio elegido por la pareja para mostrar cómo vivieron las horas posteriores al nacimiento de su hija.

Uno de los momentos que compartieron fue cuando Samuel García salió del quirófano cargando a Raquel en brazos para presentarla a sus familiares, quienes esperaban conocer a la bebé.

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Además de mostrar a su hija, Mariana Rodríguez dejó ver cómo se encontraba después de dar a luz. En un video publicado en Instagram, apareció disfrutando de un sándwich tras pasar alrededor de 14 horas sin comer.

¿Cómo fue el parto de Mariana Rodríguez?

Todo comenzó el sábado 24 de octubre, cuando Mariana Rodríguez empezó a sentir contracciones y decidió acudir al hospital para asegurarse de que su embarazo avanzaba con normalidad.

Lo que inicialmente sería una revisión médica terminó convirtiéndose en su ingreso al hospital, pues después de ser valorada, los especialistas le informaron que su tercera hija estaba por nacer.

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Mariana Rodríguez compartió la noticia con sus seguidores y explicó que permanecería hospitalizada ante la posibilidad de que el nacimiento ocurriera ese mismo día.

“Pues sí nos quedaremos (en el hospital). Nace hoy”, publicó en Instagram.

Sin embargo, la espera fue más larga de lo que se había previsto. Aunque inicialmente se esperaba que Raquel naciera el sábado, las horas transcurrieron y el parto se prolongó hasta la madrugada del domingo.